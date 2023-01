Rafaela 2022 y sus insuficientes lluvias

Por Orlando Pérez Manassero*



En el transcurso de los últimos meses del año que acaba de terminar muchas veces dispuse de un tiempo para dejar que la imaginación volase libre y me alejara en parte de los habituales problemas que aquejan a nuestra pobre patria, principalmente de aquellos que llevan por nombre economía, política o seguridad.

Sin embargo, en esos momentos en los que me detenía a contemplar el azul celeste de un cielo sin nubes, no podía eludir un pensamiento: que quizás allá arriba también tenían algún tipo de problema. Imaginaba entonces que algo debía estar pasando entre el Ministro de Aguaceros y Chaparrones y su superior, el Director General de Lluvias San Pedro. Pensaba que el motivo del desacuerdo estaría centrado en la cota mensual de agua de lluvia a adjudicar a la República Argentina y en especial a nuestra zona. Presumía en lo dura que debía ser la discusión entre ambos personajes celestiales, tan dura como para hacerles olvidar regar al menos de vez en cuando con una abundante precipitación la reseca tierra que tenían debajo.

Pero en mi fantasía pluvial imaginaba que allá, en el cielo, debía estar seguramente don Florencio Racca volando de nube en nube con sus reclamos de lluvias para estos campos esgrimiendo aquellas notas sobre precipitaciones que publicábamos en el diario LA OPINIÓN cada fin de año.

Y aquí es donde dejaba de lado la fantasía para volver a la realidad. Otro fin de año pensando que faltarían aquellas clásicas informaciones que don Florencio, durante ocho años, nos había hecho llegar religiosamente cada primer día de enero. Pero no fue así; otra vez alguien llamado Omar Racca, heredero y continuador de aquella pasión de su padre por cosechar esos datos, puso en mis manos los números correspondientes al año 2022.

Entonces, mientras esperamos que nuestro recordado don Florencio obtenga allá arriba la aprobación para muchos abundantes chaparrones, leamos lo que sucedió en el año que se fue en el casco céntrico de nuestra ciudad de Rafaela.

La primera lluvia de 2022 fue de 4 mm. registrada el sábado 1 de enero. Luego llovieron los días 4 (2mm.), 17(37mm.), 18(67mm.), 23(41mm.), 24(11mm.), 25(32mm.), y 26(3mm.). Total de enero: 197mm.

En febrero las lluvias fueron en los días 11(7mm.), 16(10mm.), 19(7mm.), 24(20mm.), 27(5mm.), y 28(20mm.). Total de febrero: 69mm.

En marzo hubo lluvias en los días 4(13mm.), 5(64mm.), 9(41mm.), 10(4mm.), 18(7mm.), 22(28mm.), y 24(18mm.). Total de marzo: 175mm.

En abril los días de lluvia fueron el 11(25mm.), 20(10mm.), 22(10mm.), y 27(4mm.). Total de abril: 49mm.

En mayo el día 25(1mm.). Total de mayo: 1mm.

En junio el día 28(3mm.) Total de junio: 3mm.

En julio los días 15(1mm.), 25(10mm.) 28(1mm). Total de julio: 12mm.

En agosto los días 3(16mm.) y 8(11mm.). Total de agosto: 27mm.

En septiembre los días 10(20mm.), 18(2mm.), y 21(6mm.).Total de setiembre: 28mm.

En octubre los días 6(5mm.), 14(15mm.), 19(3mm.), 20(8mm.), 26(22mm.), y 30(1mm.). Total de octubre: 54mm.

En noviembre los días 10(2mm.), 12(52mm.), 13(22mm.), y 21(6mm.). Total de noviembre: 82mm.

En diciembre los días 8(25mm.), 9(46mm.), 22(1mm.), y la última lluvia del año el 23(5mm.). Total de diciembre: 77mm.

Por lo tanto, luego de 49 precipitaciones, el total de lluvia caída sobre Rafaela durante el año 2022 fue de 774mm. Otros detalles estadísticos que surgen del análisis se pueden resumir de la siguiente manera:

-La cantidad de precipitaciones (49) es igual a la del año 2021.

-Llovió en cada uno de los meses del año.

-No hubo ninguna lluvia de tres dígitos durante el año.

-El mes con más lluvias fue enero (197mm) y el más seco mayo (1mm.)

-La mayor precipitación se registró el martes 18 de enero (67mm)

-Nunca llovió en los días números 2, 7, 29 y 31.

-En lunes llovió 7 veces, en martes 5, en miércoles 10, en jueves 10, en viernes 8, en sábado 4 y en domingo 5 veces.

-La evolución del agua caída anualmente sobre nuestra ciudad desde que publicamos aquella primera nota es la siguiente: en 2013, 1017mm; en 2014, 1236mm; en 2015, 1287mm; en 2016, 1338mm; en 2017, 999mm; en 2018, 830mm.; en 2019, 1053mm; en 2020, 728mm; en 2021, 1172mm y en 2022, 774mm.

-En el año 2020 llovió 46mm menos que en el año 2022.

Y nos vamos hasta el año que viene con la esperanza de que los trámites celestiales de don Florencio nos traigan las benditas precipitaciones que tanto necesitamos.



* Con la colaboración de Omar Racca.