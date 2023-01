El primer fin de semana del 2023 llega con temperaturas elevadas

La primera semana del 2023 ya está en marcha y en nuestra región, el calor y las altas temperaturas no aflojan. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional detalló cómo estará el tiempo durante los próximos días en Rafaela, aunque el dato es que habrá que seguir cuidándose del sol, que cada vez más continúa pegando fuerte, y además no existen advertencias de lluvias, al menos hasta la próxima semana, con lo cuál se esperan jornadas calurosas y con notorio aumento de temperatura.

Durante el primer lunes y martes de este nuevo año, en la ciudad se registraron entre 19ºC de mínima y 35ºC de máxima, teniendo en cuenta las escasas precipitaciones del domingo 1 de enero que ayudaron un poco a aliviar las siguientes jornadas. A partir de este miércoles las condiciones serán más o menos similares y de a poco la temperatura se irá incrementando a partir de mañana, para llegar al primer fin de semana del 2023 con días de 40ºC. Para este jueves se aguarda una máxima de 37ºC y desde el viernes el termómetro se elevará aún más, con una máxima de 38ºC, donde el astro rey será el gran protagonista de las jornadas. Para el sábado se estima una máxima de 38ºC, al igual que el domingo, y para el lunes sería de 39ºC la máxima, con lo cuál el calor veraniego se hará sentir con más rigor. Por lo pronto, habrá que seguir disfrutando de las piletas y por el momento, no hay avisos de lluvias, al menos hasta el martes.