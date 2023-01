Ventas desde Rafaela

Si bien aún no se encuentran disponibles las estadísticas de las exportaciones de la Argentina a lo largo de 2022, se estiman que estarán por encima de los 90 mil millones de dólares. Lo que ahora informa la Provincia de Santa Fe es que las ventas al exterior desde su territorio durante el año pasado rondaron los 20 mil millones de dólares, algo más del 20 por ciento del total del país.

¿Y Rafaela? En noviembre pasado, la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CaCEx) informó que las exportaciones locales alcanzaron en 2021 los U$S 575 millones, con leche en polvo como principal producto por delante de las válvulas, y las importaciones fueron de U$S206 millones.

En tanto, entre enero y octubre de 2022 las exportaciones con origen en la Aduana de Rafaela sumaron U$S 426,6 millones, también con productos lácteos y autopartes como rubros más importantes.