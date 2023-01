Una multitud despidió los restos de Pelé

BUENOS AIRES, 4 (NA) - Una multitud despidió ayer a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, en un velatorio que se extendió por 24 horas en el estadio del Santos, luego del fallecimiento del astro brasileño el pasado jueves a raíz del cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2021, y sus restos fueron sepultados en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica tras ser acompañados en caravana por miles de fanáticos.

El último adiós al histórico ex delantero comenzó el lunes a las 10 y se extendió hasta este martes en el mismo horario, con la presencia de miles de fanáticos de "O Rei". El campo de juego del estadio de Santos contó con dos carpas blancas y en una de ellas se encontraban los restos de Pelé, además de los asientos donde estuvieron sus familiares a lo largo de toda la jornada.

Los hinchas se acercaron en un gran número y circularon por un corredor a cinco metros del féretro, mientras que una pancarta con el lema "Viva el Rey. Pelé 82 años" cubrió una de las tribunas del estadio. Una de las últimas personalidades en asistir al funeral fue el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien arribó en helicóptero junto a su esposa Rosalenga, al tiempo que también dijeron presente el mandatario de la FIFA y de la Conmebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, respectivamente.

Tras el largo velatorio, se llevó a cabo el cortejo fúnebre que recorrió las calles de Santos, ciudad portuaria ubicada a unos 80 kilómetros de Sao Paulo, y que pasó por la casa de la madre del ex atacante, quien tiene 100 años, para luego finalizar en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde Pelé fue sepultado en una ceremonia privada.

El brasileño fue campeón mundial con Brasil en 1958, 1962 y 1970, mientras que también es ídolo absoluto del Santos, club en el que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en los años 1962 y 1963. En Santos jugó 18 años, desde 1956 hasta 1974, y en 1975 se mudó a Estados Unidos para jugar en el New York Cosmos, donde se retiró en 1977.

Pelé llevó a Brasil al éxito en Suecia 1958 (seis goles en cuatro partidos), en Chile 1962 (un tanto en dos encuentros) y en México 1970 (cuatro en seis cotejos). Además de las Copas del mundo, Pelé alzó una gran cantidad de trofeos: con Santos fueron dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales, seis campeonatos de Brasil, diez campeonatos Paulistas y cuatro torneos Rio-São Paulo en 1959, 1963, 1964 y 1966, al tiempo que también cosechó un Campeonato de la NASL.

Pelé falleció el pasado jueves en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde hacía un mes por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.