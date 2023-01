"Espero poder ayudar al club a lograr resultados"

Ya instalado en Newcastle y siendo parte de los Falcons, a la espera de su debut en la Premiership, Pedro Rubiolo fue entrevistado por el sitio oficial del equipo inglés.

El forward rafaelino aseguró sobre su incorporación: «Estoy muy contento de unirme a Newcastle Falcons, un club que sé que tiene mucha historia, y tener una buena base de jugadores que conozco de Argentina también fue muy útil a la hora de tomar mi decisión», aseguró.

Además, el argentino, quien debutó con Los Pumas en septiembre de 2022 ante Sudáfrica por el Rugby Championship, se refirió a sus compatriotas: «Fue agradable aterrizar en Newcastle el día de Año Nuevo y tener a Mateo Carreras esperándome en el aeropuerto. Los chicos me trajeron el lunes para mi primer día de entrenamiento, y como todavía no hablo muy bien inglés han estado haciendo muchas traducciones, ¡como Matías Moroni traduciendo esta entrevista!», contó.

Acerca del idioma, Rubiolo expresó: «Serán de gran ayuda especialmente durante las próximas semanas, traduciendo cosas en las reuniones y en el campo, pero también trabajaré duro para mejorar mi inglés». Por suerte, en la posición que ocupo en el campo, gran parte de mi trabajo consiste en llevar el balón con fuerza y correr hacia delante, ¡y para eso no hace falta conocer el idioma!», indicó.

Sobre el juego que tendrá en el equipo y cómo fue tomar la decisión para llegar a Newcastle, el segunda línea puntualizó: «Voy a aportar físico, tanto en ataque como en defensa, y diría que esa es mi principal clave. En cuanto a la decisión, buscaba dar un paso adelante en mi carrera y jugar en un club de rugby profesional. En Argentina es un buen torneo que disfruté, pero quería pasar al siguiente nivel», comentó.

Por último, el argentino le envió un mensaje a todos los fanáticos del club: «He estado viendo los partidos de Newcastle en las últimas semanas desde que supe que venía al club, y me gusta su forma de jugar. Espero poder ayudar al club a conseguir buenos resultados durante mi estancia aquí, y estoy entusiasmado por empezar», cerró.

Los Falcons recibirán a Leicester el sábado desde las 11 de Argentina, en el estadio Kingston Park.