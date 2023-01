El domingo se juega en simultáneo

Se viene el primer domingo de fútbol del año e indudablemente ya cobra una importancia inusitada debido a la instancia en juego. Por las semifinales del Regional Amateur, en sus partidos de ida correspondientes a la Región Litoral Sur, Ben Hur recibirá a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay desde las 20, mientras que 9 de Julio hará lo propio frente a Atlético Carcarañá.

Los motivos de la coincidencia son bastante claros, debido a la época del año no se puede jugar más temprano porque el calor es agobiante, no solo para los futbolistas sino para los simpatizantes. Y dado la instancia en que está el torneo es importante que tanto en el Néstor Zenklusen como en el Germán Soltermam, haya buenos marcos de público.

Por otra parte, recordemos que en esta edición del certamen se juega solamente con público local, con lo cual los operativos policiales no son tan rigurosos como si estuvieran las dos hinchadas, y en esta circunstancia al no haber aún tantos eventos en desarrollo no hay problemas para las coberturas en cuanto a adicionales.

Los equipos rafaelinos intentarán obtener un triunfo en los primeros 90 minutos, pensando en ir con mayor tranquilidad a la revancha del 15 de enero.



UNA BAJA EN CARCARAÑA

Atlético Carcarañá, rival de 9 de Julio, anunció días pasados que el defensor Ezequiel Britez no continuará jugando en la institución. El marcador central de 37 años llevaba tres temporadas en ese club.



TODOS LOS CRUCES SEMIFINALES

Región Norte: Güemes de Rosario de la Frontera vs. Camioneros Argentinos de Salta y Deportivo La Merced de Salta vs. Talleres de Perico.

Región Litoral Norte: Sol de América de Formosa vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas y América de San Martín (Chaco) vs. Huracán de Goya.

Región Litoral Sur: 9 de Julio vs. Atlético Carcarañá y Ben Hur vs. Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay.

Región Centro: Vélez de San Ramón (Santiago del Estero) vs. San Lorenzo de Alem (Catamarca) y Andino de La Rioja vs. Atenas de Río Cuarto.

Región Cuyo: San Martín (Mendoza) vs. Gutiérrez (Mendoza) y San Lorenzo de Ullum (San Juan) vs. Unión de Villa Krause (San Juan).

Región Pampeana Norte: El Linqueño vs. Rivadavia, ambos de Lincoln, y Unidos de Olmos vs. Sp. Baradero.

Región Pampeana Sur: Alvear FBC de General Alvear vs. Independiente de San Cayetano y Racing de Olavarría vs. Kimberley de Mar del Plata.

Patagonia: Germinal de Rawson vs. Huracán de Comodoro Rivadavia e Independiente de Neuquén vs. Centenario de Centenario.