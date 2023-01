Dybala donó la medalla del Mundial

El delantero cordobés Paulo Dybala donó ayer su medalla de campeón del mundo a la Roma, de Italia, club donde milita en la actualidad."Paulo Dybala ha confiado su medalla de Campeón del Mundo al Archivo Histórico del Club", publicó la institución italiana en su cuenta oficial de Twitter con una foto del propio Dybala y la presea dorada.

Dybala fue uno de los 26 jugadores campeones del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022, luego del triunfo por penales ante Francia. El ex Instituto de Córdoba y Juventus, de Italia, trabajó a contrarreloj en la previa del campeonato del mundo como consecuencia de una lesión muscular que puso en duda su convocatoria.

Finalmente, fue convocado por Lionel Scaloni y sumó un total de 18 minutos (17 ante Croacia en semifinales y 1 en la final). Dybala participó en un quite providencial ante el delantero francés Kylian Mbappé en la última jugada de la gran final y marcó en la tanda de penales que finalizó 4-2 a favor de la Argentina, para conquistar su tercera estrella mundialista.



HOMENAJEADO EN OLD TRAFFORD

El defensor central campeón del Mundo, Lisandro ´Licha´ Martínez, fue homenajeado por el Manchester United en la previa del encuentro ante el Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League y, además, exhibió su medalla de campeón al público de los ´Diablos rojos´. El oriundo de Gualeguay, que retornó esta semana a los entrenamientos en Manchester, tuvo su momento especial en Old Trafford cuando los ´Diablos rojos´ realizaron un homenaje para el campeón del Mundo en la previa del partido ante el Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League donde el ex Defensa y Justicia se encontró entre los suplentes. El resultado final fue 3 a 0 en favor de su equipo.

Ni bien ingresó Martínez, el estadio -que contó con banderas argentinas en la tribuna- estalló en aplausos y ovaciones para el ex defensor del Ajax que, al entrar al campo de juego, se encontró con el reconocimiento de sus compañeros y del árbitro del encuentro, Michael Salisbury, mientras el ex Newell´s le mostraba al público su medalla dorada de campeón mundial.