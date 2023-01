Reunión con autoridades del Departamento Castellanos

En la localidad de Bella Italia se desarrolló un encuentro convocado por el senador provincial y su equipo de trabajo con la finalidad de hacer expreso su agradecimiento a las autoridades de cada localidad del departamento que se hicieron presentes, como también a representantes de la gestión de Omar Perotti a nivel provincial, entre ellos los dirigentes, Daniel Costamagna, Daniel Ricotti, Rosario Cristiani, como así también el diputado nacional, Roberto Mirabella, entre otros.

El senador Alcides Calvo, tomó la palabra y expresó: “Nos parecía buena oportunidad para devolverles en familia todas las atenciones recibidas, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes sabiendo que todos han dejado un momento de sus actividades para estar participando hoy, un año (2022) que después de 18 meses de pandemia nos ha dado un respiro, lamentablemente hemos perdido mucha gente conocida, pero aquellos que tuvimos la suerte de sobrepasar ese trance hoy tenemos la virtud de poder estar compartiendo este momento”.

Además agregó “nuestra gestión que encabeza Omar Perotti, está entrando en su último año de mandato y queriamos agradecerles, intentamos hacer gestiones por cada una de las localidades del departamento castellanos, para que desde la localidad más pequeña hasta la ciudad cabecera que es Rafaela tenga lo suyo, aquí están todos, los intendentes, los presidentes comunales, sabemos que hay muchas cosas por hacer. Son muchos años de gestión que llevamos adelante y si hay algo que me enorgullece y que también agradezco enormemente es la manera en que nos recibieron con los brazos abiertos como una manera de confraternizar, no quiero hablar ni de obras ni de nada por el estilo, queríamos agradecer con todo nuestro equipo de trabajo y que también es el momento de reconocer de una manera distinta que se plasma con este encuentro”.

De la misma manera el diputado nacional Roberto Mirabella, brindó unas palabras, donde manifestó “me parece muy bueno poder compartir esta noche con muchos representantes de las localidades del departamento, si hay algo que ha caracterizado a Alcides, desde que nos conocemos, ha sido que la defensa de su lugar, de su territorio del departamento no ha tenido una bandera política, siempre ha trabajado codo a codo con los representantes de cada localidad y eso es para destacar”.