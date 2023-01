Cartelera de Jubilados

¿CUÁNDO COBRAN LOS

JUBILADOS EN ENERO 2023?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS) confirmó las fechas de pago correspondientes al primer mes del 2023. Como ya se informó, enero incluirá un extra de $10.000 para jubilados y pensionados que cobren un haber mínimo, y de $7.000 para quienes reciban dos haberes.

Todos los beneficiarios de ANSéS cobran según la terminación de su DNI. En el caso de los titulares de jubilaciones y pensiones, lo harán a partir del 10 de enero.

* Jubilados que cobren menos de $50.124,60:

-DNI terminados en 0: 10 de enero

-DNI terminados en 1: 11 de enero

-DNI terminados en 2: 12 de enero

-DNI terminados en 3: 13 de enero

-DNI terminados en 4: 16 de enero

-DNI terminados en 5: 17 de enero

-DNI terminados en 6: 18 de enero

-DNI terminados en 7: 19 de enero

-DNI terminados en 8: 20 de enero

-DNI terminados en 9: 23 de enero

*Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

-DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero

-DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero

-DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

-DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

-DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero



FINALIZO LA MORATORIA

A partir 1° de enero, nueve de cada 10 mujeres y siete de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los varones) ya no pueden jubilarse porque no reunen los 30 años de aportes requeridos, según publicó Clarín. Es que el 31 de diciembre pasado venció la moratoria vigente para mujeres y el proyecto de ley que debería arrancar el 1 ° de enero, sancionado por el Senado, que abarca tanto a mujeres como varones, no fue tratado por la Cámara de Diputados.

En el Gobierno analizan incluir este proyecto con media sanción en las sesiones extraordinarias con el objetivo de que la oposición habilite el quórum en Diputados y pueda convertirse en ley. Otras opciones son que se apruebe por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o se prorrogue la actual moratoria para mujeres.

Según la ANSéS, sin una nueva moratoria, entre 720.000 y 800.000 varones y mujeres no podrían jubilarse en 2023 y 2024 porque aunque cumplan con el requisito de la edad (60 años las mujeres y 65 años los varones) no reunirían los 30 años de aportes.



DESCUENTOS PARA COMPRAS

CON TARJETA DE DÉBITO

Con Beneficios ANSéS se puede acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos, comprando con la tarjeta de débito que se usa para cobrar la prestación. Todos los lunes, otorga un 10% de reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y muchos rubros más. El tope máximo de devolución es de hasta $1000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. El monto ahorrado se reintegra dentro de los 7 días hábiles en la cuenta bancaria de cada beneficiario (la lista de comercios adheridos en www.anses.gob.ar/anses-comercios).



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.