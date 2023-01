Fuerte polémica por falta de control en una fiesta

La tormenta del domingo a la madrugada obligó a los organizadores de una de las fiestas de Año Nuevo a dar por terminado el evento antes de lo previsto. Y rápidamente comenzó otra tormenta pero en las redes sociales con acusaciones en todas direcciones por parte de padres y jóvenes inconformes ante lo que consideran una suerte de "estafa" porque pagaron las entradas por un servicio que no pudieron disfrutar.

Pero los damnificados también denunciaron el uso de gas pimienta para desalojar el predio en el que se llevó a cabo la fiesta en forma parcial, el Complejo La Redó, ubicado sobre calle Marchini. "Todo fue un caos, hubo jóvenes que debieron atenderse en las guardias de los sanatorios por los efectos de este gas", señalaron denuncias en las redes sociales.

"Fue una vergüenza. Los chicos apenas habían entrado cuando comenzó a llover y se anunció el fin de la fiesta y que todos debían irse. Así, sin explicaciones sobre el costo de la entrada, que fue de 2.500 pesos anticipada y 4.000 pesos en la puerta", explicó a este Diario la madre de dos jóvenes que concurrieron y apenas permanecieron media hora en el evento. "Ni siquiera pudieron tomar el trago que habían comprado. La cuestión es que no había un plan B. Según un pronóstico la lluvia comenzaría a las 5 de la madrugada, otros advertían que sería a las 7. Pero el hecho es que se largó a las 4 y todo se terminó para los chicos", subrayó la mamá.

Otro papá dijo a este Diario que "recibimos la llamada de nuestras hijas para que las vayamos a buscar por la lluvia, así que salimos pero cuando llegamos todo era un caos, no había controles prácticamente sobre calle Marchini, solo un hombre identificado como de Defensa Civil hacía lo que podía". "No había un plan B para relocalizar la fiesta en caso de mal tiempo, como sucedió, entonces muchos chicos no querían abandonar el predio y se querían quedar porque habían pagado las entradas. Encima en la puerta no le cortaron el tickets, se lo tomaron por completo, no tenían comprobante para una futura fiesta que se organice a modo de compensación", agregó.

La polémica se inició el domingo y ayer aún estaba en auge. Desde padres que admitían que quizás no debían haber autorizado a sus hijos a concurrir a la fiesta porque "la tormenta era inminente, desde antes de las 3 ya se podían ver los relámpagos".

Pero más allá de las responsabilidades personales, las mayores quejas apuntaban a los organizadores, Arrow Bebidas y Nikita, y también a distintas áreas de la Municipalidad de Rafaela que autorizaron el evento y efectuaron el operativo de seguridad. En tal sentido, se mencionó a la Secretaría de Prevención en Seguridad, responsable de los operativos en los distintos lugares en los que se llevaban a cabo los eventos de fin de año, y de la Secretaría de Gobierno y Participación por el control de tránsito y porque en su ámbito funciona un área dedicada a "juventudes y nocturnidad". "Nadie de la Municipalidad da explicaciones, no de lo que ocurrió dentro del predio de la fiesta sino lo que fue después, cuando decenas de padres llegaron en auto a buscar a los chicos en auto sin ningún tipo de ordenamiento", señalaron a este diario.

Por el lado de los organizadores, difundieron un comunicado en el que tratan de explicar la situación. "Ante todo entendemos el malestar por no haber podido completar el evento de la noche del 31, todos queríamos celebrar de la mejor manera, hicimos la fiesta al aire libre como todo el público quería, a la hora del evento no había ningún pronóstico de lluvia ni tormenta", señala el texto difundido en redes sociales. "Todos los pronósticos consultados tiraban un 30 por ciento de posibilidades de lluvia después de las 7AM y 0% de 1:30 a 7AM", agrega.

"Arriesgamos sonido e iluminación, pantallas, íbamos a seguir igual el evento con un poco de lluvia, arriesgando todos los equipos de técnica, estábamos preparados para eso, pero lamentablemente una tormenta sorprendió y tuvimos que cortar para la seguridad de todos", afirma la organización. "Teníamos plan b en caso de lluvia, 2 salones, un salón para sector general y otro salón para jóvenes mayores de 23 años. Con 40 grados de calor en el día (sábado) y con 0% de probabilidad de lluvia a la hora del evento, decidimos hacer la fiesta al aire libre, ya que, como repetimos, ningún pronóstico tiraba lluvia ni tormenta en el horario del evento", agrega.

Después hace referencia al uso de gas pimienta por parte de un efectivo policial a la vez que advierte sobre la posibilidad de efectuar una denuncia penal al respecto. "Ante todo, queremos aclarar que nosotros nunca dimos la orden de desalojar ni mucho menos tirar gas pimienta. Nos parece un hecho totalmente repudiable por parte de un policía, estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para hacer una denuncia formal", considera en el descargo. Incluso solicita "datos" a quienes pueden ser testigos o víctimas de la situación. "Si tenés un dato certero del hecho para ayudarnos, mandanos un mensaje", consigna.

Asimismo, da por hecho el uso de gas pimienta al sostener que "parte de nuestro staff, cuando vio el accionar policial, fue enseguida a asistir a los afectados". Por último, los organizadores manifestaron su agradecimiento "a los que nos apoyan y entienden la situación incontrolable del clima, sinceramente estamos destruidos y estamos a disposición de nuestro público".

El evento había anunciado dos sectores para público general y otro para mayores de 23 años, con la presencia del DJ "aprobadísmo por @leomessi @rodridepaul y @tinistoessel". Pero el clima frustró los planes, el caos en la salida del predio y también sobre calle Marchini.

Entre tantos mensajes, hay quienes consignaron que otro de los eventos programados para realizarse al aire libre el sábado por la noche resolvió reubicar la fiesta en el boliche de avenida Santa Fe ante las posibilidades de que se desate la tormenta.