De la pasión por escribir a emprender para una encuadernación sustentable

Con el objetivo de fomentar el cuidado del medioambiente, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve y muestra a través del espacio Vecinos Destacados, acciones sustentables que llevan adelante vecinos de la ciudad. Gisel Godoy es una vecina de 27 años que vive en el barrio Villa del Parque desde que es pequeña, y a través de esta nota nos cuenta sobre su emprendimiento de encuadernación sustentable.

“Me gusta mucho leer y escribir. Comencé a estudiar el Profesorado en Lengua y Literatura en el año 2019, pero este año decidí darme una pausa para poder ahondar más en mi emprendimiento: La Casa del Cuaderno”, contó la emprendedora.

“Mi interés por la encuadernación nació un poco por mi pasión por la escritura. Quería encuadernar mis propios escritos. Luego me enamoré de este bello arte y nunca más lo dejé”, agregó Gisel.

En ese camino de amor por la encuadernación tradicional, y luego de un tiempo de trabajo, algo le llamó la atención: el gran desperdicio de papel que se generaba. A partir de ese momento Gisel se puso a investigar para poder encontrarle vida útil a los residuos y aprovechar al máximo los insumos.

“Descubrí que podía darles una segunda oportunidad a los materiales para que mi trabajo sea más amigable con nuestro planeta. Sucedió además que una clienta llegó con la necesidad de realizar cuadernos ecológicos. Esa situación fue el impulso para emprender la tarea de hacer papel reciclado plantable”, contó. “¡Sí, plantable! Porque también llevan semillas para sembrar”, destacó.

Así nació la Línea Eco en los productos de “La Casa del Cuaderno”. Se trata de un tipo de encuadernación sustentable que conlleva un proceso de investigación sobre cada material a utilizar. “Mi intención es que cada elemento que conforma el cuaderno cumpla por lo menos con alguna de las siguientes características: reciclable, reutilizable, plantable”, comentó.

Sobre su dinámica de trabajo, Gisel detalló que generalmente trabaja sola, pero que en determinados momentos recibe ayuda. “Tengo un pequeño taller en mi casa donde surge la magia, me gusta pensarlo de esa manera. Cuando tengo muchos encargos, Marcos, mi pareja, me da una mano importante, así que varios cuadernos llevan su impronta. Además es el creador de varias de mis herramientas de trabajo”.

Con esta iniciativa Gisel busca promover la concientización ambiental a través de sus creaciones, no solo porque los productos se crean con materiales no contaminantes, sino porque sus clientes pueden traer sus cuadernos para realizar el proceso de reciclado y reutilización, y llevarse uno nuevo realizado con los materiales del anterior.

Cabe destacar también que “La Casa del Cuaderno” formó parte del Concurso de Emprendedores 2022 realizado por la Municipalidad de Rafaela, en la modalidad: emprendimiento en marcha de economía circular. Esta iniciativa, enmarcada en el programa Rafaela Emprende convocó a emprendedores de la economía circular y de la economía del conocimiento, generando una experiencia de aprendizaje, vinculación y conocimientos.

En cuanto a las acciones sustentables que lleva adelante en su vida diaria, Gisel destacó que separa los residuos, cuida el agua, la energía y utiliza bolsas de tela o compostables.



PARTICIPACION CIUDADANA

Vecinos Desatacados es una iniciativa que se lleva adelante desde hace 5 años, distinguiendo a vecinos de la ciudad que comparten sus historias. Quienes deseen participar pueden contactarse en redes sociales como @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.