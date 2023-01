La mitad de los hisopados son positivos en Rafaela

La cantidad de casos de Covid-19 en Rafaela ya no se informa desde el Ministerio de Salud de la Provincia como sucedía hasta el año pasado. Pero los datos que surgen del "día a día" de Hospital "Dr. Jaime Ferré" son alarmantes: la semana pasada se efectuaron en promedio 120 hisopados diarios, de los cuales el 50 por ciento presentaba resultado positivo. Así lo afirmó el director médico, Emilio Scarinci a este Diario.

De todos modos, el alza de los contagios no repercute prácticamente en el área de internación, aunque hay inquietud en algunas empresas porque nuevamente creció el ausentismo laboral por el rebrote de la enfermedad. "Con el avance de la vacunación que se registra desde el 2021 los casos han sido leves. Pero ahora estamos notando positivos en el Hospital pero también en las guardias de los sanatorios se conceden a trabajadores certificados médicos para que permanezcan cinco días en sus casas por presentar síntomas compatibles con Covid, como fiebre, dolor de cabeza, tos y un malestar general", explicaron desde el área de Recursos Humanos de una empresa.

Según informó en diciembre pasado el Ministerio de Salud, ante un caso de Covid-19, corresponde aislamiento por 5 días y el alta tras 24 horas sin síntomas. Tras esto, deberán mantenerse las medidas de cuidado los 10 días posteriores al alta: usar barbijo, evitar grandes aglomeraciones de personas y ventilar los ambientes. En tanto, los contactos estrechos sin síntomas, no requieren aislamiento. Asimismo, se recomienda incrementar las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación de ambientes, lavado de manos, no compartir utensilios, mate, etcétera)

El Ministerio de Salud reportó este lunes 47 muertes por coronavirus y 72.558 contagios en la última semana en la Argentina. De acuerdo a los datos difundidos, se registraron tres muertes más que la semana pasada. En cuanto a los contagios, la cifra de esta semana significa un incremento del 17% respecto al parte anterior (61.903).

De esta manera, suman 130.171 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.963.697 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 402 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40,7% en el país.

Durante la última semana murieron 13 personas en la provincia de Buenos Aires, 9 en la ciudad de Buenos Aires, 2 en Catamarca, 2 en Chaco, 1 en Chubut, 2 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 1 en Neuquén, 2 en Río Negro, 5 en Salta, 2 en San Juan, 1 en San Luis, 1 en Santa Cruz, y 2 en Santa Fe.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 112.541.638, de los cuales 41.083.265 recibieron una dosis, 37.941.933 las dos, 3.164.620 una adicional, 22.109.112 el primer refuerzo, 7.122.434 el segundo, y 1.114.593 el tercero, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 121.805.452 y las donadas a 5.083.000.