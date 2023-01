“Trabajaremos a full para dejar a Rafaela lo más arriba posible”

“Me sorprendió lo de las últimas campañas, justamente antes hablaba con uno de los dirigentes y le decía que era raro ver a Atlético ahí pero entiendo que son rachas, esperemos que este año sea al revés, que Atlético pelee arriba y trabajaremos a full para conseguir eso y dejar a Rafaela lo más arriba posible”. El que habla y dice todo así de frente es Cristian Llama, el mediocampista ofensivo que acaba de sumarse a la ‘Crema’.

Su llegada a barrio Alberdi hace ilusionar a todos y en post de mejorar lo realizado en las últimas temporadas, las esperanzas se vuelven a renovar.

El futbolista de 36 años llega desde San Martín de Tucumán, donde no tuvo un buen semestre y “me tomo este nuevo desafío como parte de revancha a lo que fue el año pasado”, confesó en su primer contacto con la prensa.

Llama, de basta trayectoria en el fútbol argentino y en el exterior se refirió a su arribo al equipo que conduce Ezequiel Medrán: “Llego con grandes expectativas. Estoy contento por esta oportunidad que me da el club, el técnico, agradecido a mis compañeros por el recibimiento. Ahora, en primer lugar, poder integrarme bien al grupo, ponerme bien desde lo físico, meterme rápido en la idea de juego que tiene le técnico y luego tratar de hacer lo que mejor una sabe para hacer un buen torneo”. Y luego agregó: “Hablé con los dirigentes y me demostraron que tenían muchas ganas que venga, algo que hacía varios años que sucedía y este pudo ser el año para que vista la camiseta de Rafaela”.

Su nombre no pasa desapercibido por el mundo albiceleste, cada vez que Llama enfrentó a Atlético ‘le fue bien’. Y sobre ello, el nacido en Lomas de Zamora hace 36 años, indicó: “Me fue bien cuando enfrenté a Atlético, lo importante es que me vaya bien en Atlético ahora, sino los hinchas me van a matar (risas)”.

Recién llegado, aún no se habló de objetivos pero como cada temporada, la idea fija por barrio Alberdi es pelear por el ascenso. “Sabemos que Atlético, si no es hoy en día el club más grande del Nacional B, está por ahí junto a otros. Tenemos todo, el club tiene infraestructura, dirigencialmente están muy bien y falta ese pasito en lo futbolístico, en lo deportivo, para devolver a Atlético en Primera”, manifestó.

Por último, Cristian Llama se refirió al campeonato de la Primera Nacional que se viene para este 2023: “En principios, es un disparate que haya tantos equipos en el Nacional B, es lo que nos toca, trataremos de no pensar en eso. Tenemos que pensar en jugar, en hacer nuestro trabajo, en el día a día mejorar y en el partido a partido ir sumando victorias que es lo que te da confianza y a la larga campeonatos”.