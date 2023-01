Avanza el proyecto sobre animales en la vía pública

El proyecto “Animales en la vía pública, tenencia y comercialización”, impulsado por el bloque de concejales del PJ, fue aprobado por unanimidad, y en los próximos días se espera que el Departamento Ejecutivo avance con su promulgación para comenzar a aplicarlo.

En sus cuatro páginas, se explican los motivos que llevaron a presentarlo. Al respecto, el concejal Juan Senn dijo, en diálogo con LA OPINIÓN, que "hay muchas ordenanzas que tienen entre 30, 40, 50 años y que estaban desactualizadas, por eso trabajamos en conjunto con el bloque, las tres ONG principales de la ciudad que trabajan en la protección de animales, y con la Subsecretaría de Salud junto a Diego Lanzotti para actualizar ese marco normativo en los temas más urgentes".

En los considerandos, la ordenanza señala “que la sobrepoblación de perros y gatos y la obligación del Estado de estabilizar y disminuir su incremento, tiene relación directa con la salud pública". En tal sentido, agrega que “no solamente los animales son víctimas de esa sobrepoblación, también las comunidades humanas sufren las consecuencias y los riesgos derivados de esta situación. Y como siempre, las comunidades más vulnerables son las más afectadas. Dentro de ellas, los niños y niñas son, junto con los perros y gatos, las principales víctimas”.

El Art. 5.º bis) establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de castrar a todo perro o gato, macho o hembra, que se encuentre suelto en la vía pública" a la vez que detalla que "se aplicará la práctica mundialmente conocida como "TNR" -atrapar, castrar y volver a su lugar- a los perros y gatos".

"El art 5 de la ordenanza 4856 expresa que la Municipalidad tiene potestad de decirle al vecino que tiene que castrar el animal, y si el vecino no lo castra, la Municipalidad tiene el derecho de ir buscar al animal aplicando el TNR, para luego devolverlo al vecino", explicó Senn.

Por otra parte, en el Art. 13 de la ordenanza se dispone que en “el ámbito de Rafaela, queda prohibida la cría de perros y gatos para su comercialización o entrega a título gratuito". "Actualizamos también este texto normativo, lo simplificamos mucho más. Se prohíbe la cría para comercialización o entrega gratuita. Se podía encubrir un negocio detrás del animal. Por todo esto es que se promueven tanto las campañas de adopción y castración. La mejor forma de frenar el problema de población de perros y gatos es castrando. Hay que castrar y no hay que comprar animales. Un perro comprado no te va a dar más amor que uno adoptado. La gente tiene que entender eso", afirmó el concejal.

Y en cuanto a esto agregó: "Antes se establecían multas. Los perros estaban sueltos en la vía publica, la Municipalidad te multaba, y la gente dejaba los perros en el Refugio Municipal de Animales (Rema). Entonces sino educamos, no castramos, no adoptamos, lo que vamos a hacer es tener el Rema lleno de perros. Generamos una complicación en lugar de una solución. Por eso derogamos esta ordenanza. Hay un cambio de paradigma, teniendo el concepto de una sola salud, animal y humana". Y agregó: "Necesitamos que la gente entienda este nuevo concepto, que no quede en la cabeza que únicamente la multa nos va a salvar de todo. Es la educación, es la toma de conciencia, es castrando y adoptando".

Con respecto a los caballos, en el proyecto se informa que: “En Rafaela se observa la presencia de equinos en distintos barrios de la ciudad, generando esto, un riesgo en la vía pública y un incumplimiento, por parte de sus propietarios, a las ordenanzas vigentes. Que la tracción animal viene siendo prohibida en la mayoría de los países del mundo y en ciudades de nuestro país, donde, con el avance de las nuevas tecnologías, se puede sustituir el uso que se ejerce sobre el animal". Asimismo, recuerda que "Rafaela prohíbe en gran parte de su ejido urbano la tracción animal, y que, por el crecimiento de la ciudad han quedado desactualizados los límites originalmente definidos, permitiendo el uso de los caballos en algunos barrios".

Por todo esto, en la ordenanza se establece que la conducción de vehículos propulsados por tracción animal “dentro del ejido urbano” queda prohibida. "Ahora arranca una nueva etapa que es la de tratar con las personas que tienen los carros tirados por caballos, que son pocos, pero que busquen una alternativa para su herramienta de trabajo", subrayó Senn.

Informó también que en Rafaela hay aproximadamente 300 caballos relevados en el ejido urbano municipal, y que la Subsecretaría de Salud avanzó en el diálogo con sus propietarios en cuanto a la creación de los dos corrales para que saquen los animales de la vía pública y los lleven ahí, les den de comer, de tomar, los resguarden, y de este modo se garanticen las condiciones de salud que el animal necesita".

La Subsecretaría de Salud del Municipio licitó en diciembre pasado la construcción de dos establos para contención de los equinos, que implicará una inversión de casi 7 millones de pesos, a la cual se presentaron tres oferentes. El objeto consiste en la construcción de dos corrales de 200 metros por 200 m, con postes de quebracho colorado colocados a una distancia de 10 metros con 5 hilos de alambre liso estirados con torniquetes y 4 varillas por claro, quedando una altura aproximada de 1,40 con 6 tranqueras de 4 metros.