Encuentro privado de los referentes del PRO

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se vieron a solas el pasado sábado y anoche cenaron con sus parejas en el country Cumelén, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura.

Macri y Rodríguez Larreta se iban a reunir el viernes, pero el ex mandatario le pidió postergarlo hasta el día siguiente y finalmente se encontraron el 31 de diciembre a las 18:00 por menos de dos horas.

Tras regresar de Qatar y antes de viajar al sur argentino, Macri se había juntado con Patricia Bullrich y con María Eugenia Vidal, por separado, y a ambas les habría dado garantías de que mantendrá su imparcialidad en la pelea por la candidatura presidencial del PRO, a la vez que les habría indicado que no se pronunciará a favor de ninguno de los tres postulantes del partido para las próximas elecciones.

"Sigo en el mismo lugar. No estoy anotado. Sigo trabajando", señaló Macri en diálogo con Jonathan Viale en LN+ al hablar de su posible candidatura, a la vez que trascendió que en marzo tomará una decisión al respecto y sobre la base de lo que marquen las encuestas.

La relación entre Macri y Rodríguez Larreta se enrareció durante la pandemia cuando el ex presidente era partidario de que el jefe de Gobierno liberara todas las actividades en medio de la cuarentena obligatoria, mientras que el alcalde porteño fue flexibilizando los cuidados de manera gradual y se enfrentó al Gobierno porque se negó a mantener cerradas las escuelas.

En la medida en que Macri dio a entender que podría ser candidato presidencial o al menos no lo descartó, se fue enturbiando su vínculo con Rodríguez Larreta y con Bullrich, y luego jefe de Gobierno ratificó que competiría con el ex mandatario en las PASO si fuera necesario, mientras que Bullrich dijo que su postulación era irreversible.

Algunos de los temas que habrían tocado en el encuentro del sábado pasado fueron la competencia presidencial, la pelea porteña del PRO y la disputa en otros distritos clave donde tienen estrategias electorales distintas.

En tanto, Macri recibirá a Bullrich en Cumelén el 18 o 19 de enero, luego de que la jefa del partido vuelva de sus vacaciones en Brasil.