Messi vuelve a PSG pero se va Mbappé

Lionel Messi finalizó su descanso en Rosario post Mundial y se sumará a los entrenamientos del Paris Saint Germain el miércoles lo que llevó al entrenador, Christophe Galtier, a tomar la decisión de darle una semana de descanso a la estrella francesa Kylian Mbappé.

Tras la conquista de la tercera Copa del Mundo para Argentina, el 10 de la Selección recibió el permiso del club parisino para descansar en su país hasta el 1 de enero previendo su vuelta para el 2 o 3 del mismo mes pero, como el martes 3 el equipo tendrá el día libre, el rosarino regresará a las prácticas el día miércoles 4.

Ya con el retorno del ex Barcelona a los entrenamientos, el cuerpo técnico decidió licenciar -por una semana- al francés subcampeón del Mundo Kylian Mbappé y al marroquí semifinalista en Qatar Achraf Hakimi que, en el fin de su participación mundialista, no hicieron uso de los días de vacaciones que les otorgó el club para poder estar presentes ante el Racing de Estrasburgo el pasado miércoles 28 de diciembre y ante el Lens el 1 de enero.

La idea de Christophe Galtier, tanto con el parisino como con el lateral marroquí, es que el descanso sirva para no sobrecargarse físicamente ya que se viene una seguidilla de partidos para PSG que iniciará el viernes ante Chatearoux por la Copa de Francia y continuará el miércoles 11 ante Angers por la Ligue 1 donde, posiblemente, Lionel Messi retorne al once titular del equipo que disputará octavos de final de Champions League ante Bayern Munich a mediados de febrero.



OTRO REGALO PARA MESSI

Los vecinos de Funes se organizaron para regalarle al crack argentino un cuaderno donde cada uno escribió un mensaje de agradecimiento para el jugador luego de la consagración en la Copa del Mundo.

El delantero repasó los mensajes con felicidad, ante un nuevo reconocimiento por parte del público que desde su llegada del plantel al país, el 20 de diciembre, no deja de recibir cariño por parte de los hinchas.