Scaloni y la pinsa que comió en el restaurante de Aveldaño

Hace unos días, luego de disfrutar en Argentina de los interminables festejos por la obtención de la Copa del Mundo de Qatar, Lionel Scaloni regresó a España para reencontrarse con la otra parte de su familia luego de recibir todo el cariño de Pujato, su tierra.

Si bien en esa hermosa ciudad de las Islas Baleares no se encontró con la efervescencia de los días posteriores a la consagración en nuestro país, no fueron pocos los argentinos que lo estuvieron buscando para sacarse fotos y transmitirle todo el afecto y agradecimiento por la tercera estrella. Parte de ese reconocimiento lo tuvo en "Entre Pinsas", un local gastronómico que es propiedad del ex futbolista rafaelino Lucas Aveldaño.

Quien surgiera en Ben Hur, y profesionalmente jugara en Atlético de Rafaela, Racing, Belgrano de Córdoba, Mallorca, Universidad de Chile, entre otros clubes, colgó los botines a los 37 años y se dedicó a este rubro en el cual, junto a su hermano Hernando (que jugó al básquet en Ben Hur) y socio Matías Provvidenti, han marcado una fuerte presencia en la Isla.

El ex defensor contó ayer en una entrevista en TyC Sports, sobre la visita de Scaloni a su local, que "vino con la humildad que lo caracteriza, como siempre, y pidió una vegetariana". Cabe destacar que el plato de la casa se llama pinsa, que se elabora con tres harinas diferentes, un proceso de fermentación de 24 a 48 horas, lo que no daña la estructura de la pizza y hace que sea más digestiva y menos calórica. El origen está centrado en las pinsas romanas (de forma oval), lo que se considera el antecedente de la pizza.

Con gran parte de su familia establecida en España, su mamá Clara y su papá Rubén siguieron el mismo camino y lograron reinventar su vida a los 60 años al ponerse un hotel rural, en las afueras de Mallorca, le había contado también Lucas hace unos meses al diario La Nación.