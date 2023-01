Volkswagen nuevamente montó su stand en Cariló

Volkswagen Argentina está nuevamente presente en Cariló, con un espacio renovado y totalmente alineado con la estrategia Way to Zero. La marca exhibe los nuevos Vento GLI y Tiguan Allspace como así también el nuevo Taos MY23, que suma equipamiento distintivo para su segmento. También está presente Amarok con su poderoso motor V6 en su versión Extreme y como novedad el público podrá conocer el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca llamado ID. Buzz, la icónica Kombi de VW que revolucionó a todo el mundo.

De la mano de Amarok Experto se ofrecerán exclusivas clínicas de manejo en arena y Volkswagen Financial Services invitará y acompañará a todos los interesados a realizar test drives de toda la familia SUVW que estará disponible a lo largo de toda la temporada desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero, de 9 a 12 h. El punto de encuentro será el emblemático stand sobre Av. Divisadero, donde se recibirá a los visitantes.

Para la construcción del espacio se utilizó únicamente madera de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclados que se obtienen de tapas de gaseosas, vasos de plástico, piezas de automóviles, etc, y hierros modulares ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

Además, habrá actividades deportivas a bordo de las bicicletas Volkswagen en los bosques de Cariló, lunes, miércoles y viernes, y un fascinante espacio Kids, de la mano de Shell, con una propuesta virtual que invita a los niños a poner a prueba sus habilidades al volante a bordo de un Volkswagen Taos. A través de movimientos corporales deberán juntar elementos biodegradables para sumar puntos y obtener una licencia de Eco Driver en papel reciclado.

Todos los viernes y sábados de enero y febrero, a partir de las 20 h, habrá music sessions de la mano de una interesante variedad de artistas que ofrecerán momentos únicos en el stand.

También estará disponible la compra en vivo a través de código QR, en asociación con Mercado Libre, de repuestos y accesorios de Lifestyle ¡y hasta bicicletas!

Por último, la marca ubicará una Unidad de Servicio Móvil en la frontera de Pinamar, para que los usuarios de pick-ups o vehículos con tracción 4Motion puedan hacer un chequeo rápido y gratuito de sus unidades para ingresar a la arena de forma segura. También, como novedad, estará presente patrullando las playas de Pinamar otra Amarok de servicio móvil completamente equipada que estará dando soporte gratuito y exclusivo a todos los clientes de la marca que se encuentren en la playa.

Asesores comerciales y todo un equipo de personas ya están dispuestos a recibir en el stand a los clientes y a fanáticos de la marca hasta el 28 de febrero, de 18 a 00 hs.