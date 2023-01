Emprendimiento para salvar el Planeta

Desde el área prensa del Grupo Sancor Seguros han puesto de relieve un emprendimiento de CITES Impulsa, cuyos objetivos apuestan a lograr la salud del Planeta. En tal sentido fue ofrecida una reseña cuyo texto reproducimos seguidamente.



Historia

Actualmente en el mundo se generan más de 2.000 millones de toneladas por año de residuos, de los cuales el 30% son plásticos y la mayoría termina directamente en océanos y mares.

Además, en nuestro país tenemos una problemática: más del 72% de las localidades, tanto pequeñas como grandes, cuentan con basurales a cielo abierto, los cuales no tienen ningún tipo de control ni saneamiento.

ReAquila es la reciente empresa de base tecnológica que creó una plataforma con enfoque medioambiental para la recuperación de empaques posconsumo, siendo su misión la de salvar al planeta.

Con apenas dos años de vida, ReAquila (ex QReciclas) ya logró volver sustentable a la empresa, consiguiendo más de 90.000 familias activas en el país y con planes para expandirse al mercado latinoamericano de la mano de Sancor Seguros, comenzando por Uruguay.



Logros

Desde su lanzamiento en agosto del 2020, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy, la empresa gestiona más de 210 toneladas por mes de residuos. Hoy más de 90.000 familias son recuperadores activos dentro de la empresa, en CABA y otras localidades del país.

Actualmente, están ampliando su base de usuarios, apuntando a aumentar la oferta de opciones y se encuentran en tratativas con grandes compañías de seguros interesadas en participar del proyecto.

Al día de la fecha, la compañía cuenta con grandes logros, destacándose la incubación en Cites Impulsa y en el programa de aceleración de Hacela Rodar (grupo Roman), y se ha consagrado como finalista en programas a nivel mundial de iniciativas de recuperación del medio ambiente, como el Accelerate 2030 (el programa de Naciones Unidas para promover proyectos alineados con el IPCC).



¿Qué es ReAquila?

ReAquila es un marketplace que une a los grandes generadores de residuos con las industrias que requieren fabricar nuevos productos, pero que en este caso, en vez de utilizar materia virgen, utilizan materia prima reciclable, generando una economía circular.

La plataforma se enfoca en el consumo inteligente y la recuperación de empaques posconsumo. El usuario puede aprender cómo reciclar desde su casa a través del celular.

Esta plataforma surgió en el 2020 como un emprendimiento que hoy se convierte en el primer programa del país en tener 12 corrientes de materiales recuperables al público.

No solo ayuda a promover el cuidado del medioambiente, sino que además, brinda la posibilidad de que cualquier persona pueda convertirse en protectora del planeta mediante el reciclado en sus hogares, oficinas o centros recreativos.

A las empresas, les ofrece un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para que puedan educar a su equipo de trabajo en el cuidado del planeta, práctica que hoy se está haciendo habitual en las oficinas de Sancor Seguros a nivel país.

“Estamos muy contentos de haber detectado una greentech en crecimiento y poder ayudarla a escalar”, destaca Pablo Mazza, gerente de Cites Impulsa.

La empresa, además de contar con puntos limpios denominados “Estaciones Reaquila”, cuenta con ecobicicletas que funcionan con un motor eléctrico que no emite emisiones de gases de efecto invernadero, transformando a la firma en un actor central en la educación y en la recuperación de empaques posconsumo.

“Es la oportunidad de mostrarle al mundo corporativo cómo salvar al planeta”, agrega Evangelina Rastelli, coordinadora del programa en Cites Impulsa.



¿Cómo funciona?

"Después de mucho esfuerzo, con el equipo de ReAquila logramos potenciar la cadena de valor de los empaques posconsumo, brindando educación ambiental, transparencia y trazabilidad para generar una economía circular", afirma Martin Parra, CEO & Founder, al explicar las tendencias de consumo a futuro.

“Con la tecnología logramos conectarnos con aquellas personas que querían salvar al planeta y no sabían cómo hacerlo; venimos a revolucionar la forma de vida de las personas y de los gobiernos, logrando trazabilidad en tiempo real y rewarding instantáneo”, desarrolla Maximiliano Rodríguez, CTO & Founder.

“La producción y el consumo responsable son pilares claves para generar una cultura en la humanidad donde podamos ser conscientes del impacto que generamos como especie”, continúa Maximiliano Fuchs, COO & Founder.

“Reaquila se diferencia de las alternativas existentes por centrarse en generar una experiencia cada día más sencilla y conveniente a sus clientes y usuarios”, explica Facundo Roque, CSO & Founder.

Más información: https://www.reaquila.com/ Instagram/Twitter/Facebook/LinkedIn: @reaquila.