Sensaciones y sentimientos

LOS MEDIOS Y LAS PALABRAS ORDINARIAS



Por Hugo Borgna

Son muchas y diariamente se van incorporando nuevas. Se piensa que aligeran los modos correctos, se ve como cosa mala “ser perfeccionistas” y se argumenta diciendo “es lo que hay”.

Vamos a salir en auxilio del idioma, ese amigo permanente que hace lo imposible para que los humanos nos comuniquemos con la comprensión inmediata de lo que se intenta decir.

Los medios cumplen una función fundamental en la formación. Son un complemento de la educación por medio de la necesaria, cotidiana y tradicional escuela; tienen implícita la obligación de hacer docencia. Son el sitio donde deben aplicarse en su exacta significación los vocablos que alimentan y hacen fuerte y sana nuestra comunicación.

Estamos hablando de un requisito que no están cumpliendo algunos medios orales y televisivos, esos que deben ser el modelo que quite las dudas del vocabulario y aporten las precisas. Concretamente, la referencia es a la radio de alcance nacional y a la televisión, maestra de más de 50 pulgadas que tendría que hacerse cargo del daño que puede hacer su contundente tamaño.

La tolerancia fácil y sistemática no aporta al conocimiento ni a la buena formación. Tradicionalmente el mensaje de esos medios nacionales llegaba claro y natural: los buenos usos quedaban así consagrados en oyentes y televidentes.

Hubo un giro que se percibió como juego. “Copernicano” según una expresión que se había puesto de moda. La televisión de alcance nacional, para ganar a una supuesta mayoría espectadora, bajó el nivel del vocabulario. La adhesión masiva fue como una nueva forma de manzana.

Se han incorporado fonemas que se definen como “malas palabras”, aunque en realidad se las debería llamar “ordinarias”. Son las que decididamente son consideradas de mal gusto, escatológicas o referidas a sexo. Para que se entienda bien su alcance las indispensables para que se consideren graciosos los cuentos “subidos de tono”.

Hay presentadores, periodistas de alto nivel cultural, y opinadores de reconocida formación que alivianaron la “pesada” tarea de seleccionar el léxico para el buen decir y se expresan “como se les canta”, incorporando como lenguaje habitual las palabras ordinarias y o de mal gusto. Existe una justificación, sin embargo, y es cuando deben reproducirse textualmente los insultos.

En todos los casos, a pesar de que algunas veces la pide la precisión, la consecuencia es que el vocabulario se deteriora y va aproximando cada vez más al momento en que todavía no habíamos aprendido nada en el tema de la comunicación.

Dos de ellas son muy comunes. “Cara…” y “bol…” Se intentó justificarlas, diciendo que cara… es una parte de las embarcaciones y bol… podría aludir a quien lleva boleadoras. Pero no sirve como excusa. Cara… se usa para reafirmar una exhortación de tierra bien firme (“vamos a ser campeones, cara…”). En el caso del internalizado bol…, no se ha visto en la televisión (por lo menos últimamente) presentadores y periodistas tratando de cazar animales salvajes o comestibles mediante las vernáculas y eficaces boleadoras.

Como justificación no alcanza, no habla bien de su preparación intelectual; nuestro idioma consagra la gracia en el modo de decir, sin necesidad de hacerlo con vocablos formales o “duros”.

Las palabras ordinarias no funcionan tampoco como síntesis de concepto (Bol…, como sinónimo de tonto, incapaz, o poco capacitado ganó un gran espacio como palabra imprescindible). Esas palabras han herido al lenguaje, haciendo creer que eso es hablar con frescura y gracia.

Con todo, la Escuela, como la vida, viven dando oportunidades para un más eficaz modo de expresarse. Siempre se está a tiempo de un giro, sea o no copernicano.