Forwards de exportación

(Por Darío Gutiérrez). - Primero fue sumar convocatorias en los seleccionados de la Unión Santafesina; luego le siguió tener protagonistas en las concentraciones nacionales; posteriormente conseguir un representante en un seleccionado argentino en una competencia oficial juvenil; después de igual forma pero con ¡Los Pumas!. Parecía hace un par de años que sería muy difícil repetir todo el prestigio que ya había logrado el Círculo Rafaelino de Rugby, fundamentalmente con Mayco Vivas, pero todavía había mucho más y bueno por venir...

En 2021 y 2022 Pedro Rubiolo fue ganándose su propio territorio con el esfuerzo de cada día, y con el plus de verlo jugar en el Club y con sus compañeros del Verde en el primer equipo, cumpliendo todas las etapas antes del gran salto. A la par de su crecimiento en Jaguares XV, Los Pumitas y Argentina XV, su nombre fue tomando cada vez mayor preponderancia no solamente en el país, sino también en los sitios especializados a nivel internacional que proyectaban las nuevas promesas del rugby mundial.

Aún con 19 años y a sólo tres semanas de haberse despedido de CRAR, tuvo el privilegio de debutar en Los Pumas en el Rugby Championship enfrentando al actual campeón del mundo, Sudáfrica, en Durban, y con otro rafaelino al lado como Mayco. Por ello, no nos sorprende que el 2023 ya sea noticia en los portales especializados del deporte de la ovalada siendo contratado por un club de la Premiership, la segunda Liga de rugby en importancia de Europa detrás de la francesa.

"Pepi" ya ingresa definitivamente en la elite del rugby profesional, algo todavía relativamente nuevo dentro de este deporte. Estructuras en clubes de primer nivel con todo lo que un deportista requiere y jugar cada fin de semana partidos con cinco, diez o veinte mil personas en las tribunas, con un público exigente que seguramente premiará o reprobará según los resultados.

Si bien con mayor experiencia por su mayor cantidad de partidos internacionales con Los Pumas, Mayco Vivas también espera comprobar algo de esto en Gloucester. La fractura en el brazo ante los Springboks demoró su puesta a punto. Ojalá que para el fin de semana del 24 al 26 de marzo, cuando deben enfrentarse los equipos de los dos rafaelinos, puedan estar disponibles para marcar otro acontecimiento histórico para este deporte en la ciudad, como sería un duelo entre los forwards orgullo del CRAR midiéndose en la Premiership. Si ello se concreta podríamos ilusionarnos con otro gran acontecimiento para septiembre, ya que en 2023 se desarrollará el Mundial en Francia. Y ni que hablar lo que significaría tener a dos protagonistas que vimos crecer en el predio de la Ruta 70 jugando el principal torneo de selecciones de este deporte.