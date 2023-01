Un falso prefecto circulaba armado Policiales 02 de enero de 2023 Redacción Por CON UNIFORME DE PREFECTURA NAVAL

En horas de la noche del viernes, personal perteneciente a la Policía de Seguridad Vial con asiento en Rafaela, cuando se encontraba realizando un operativo de control vehicular, sobre Ruta Nacional 19 km 122, con colaboración de personal perteneciente a la Subcomisaría Nº 8 de la localidad de Josefina, detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger.

La misma era conducida por quien fue identificado como Juan V., de 26 años, quien se encontraba vestido con el uniforme de la Prefectura Naval Argentina y quien también portaba un revólver marca Italo-Gra, calibre 32 largo, cargado con 7 cartuchos en su tambor.

Cuando se le solicitó al conductor que informara donde prestaba servicio, se puso muy nervioso y manifestó que no pertenecía a la Prefectura Naval desde el año 2019 porque había solicitado darse de baja en ese año, todo lo cual se descubrió era falso. También su uniforme era falso y el hombre no prestaba servicios en Prefectura.

Asimismo cuando fue consultado sobre la procedencia del vehículo y el motivo del viaje, el hombre adujo que prestaba servicio en Zárate (provincia de Buenos Aires) y que en este momento se dirigía de San Luis (donde habría realizado la compra de la pick up), hacia Misiones, su domicilio actual.

Cabe destacar que en el control de rutina de su documentación, y en la del vehículo, se observó que Juan V. no poseía licencia de conducir, presentando además cédula verde a nombre de otra persona, y a la camioneta le faltaba la chapa patente trasera del vehículo.

Consultado el sistema Cóndor, se pudo saber que el falso prefecto no presentaba requerimiento judicial alguno, como así tampoco el vehículo; pero Prefectura Naval Argentina informó que el sujeto en cuestión no se encuentra registrado como personal de esa fuerza a nivel nacional.

Finalizadas las actuaciones en el lugar, el hombre de 26 años, oriundo de Garupá (Provincia de Misiones), fue trasladado a la Subcomisaria N° 8 de la localidad de Josefina, donde por disposición del Fiscal en turno, quedó detenido, acusado de los delitos calificados provisoriamente como “portación indebida de arma de fuego uso civil” y “usurpación de autoridad”.





