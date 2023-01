Arrancan las vacaciones y Santa Fe eleva los cuidados para quienes viajan a Brasil

En el marco del inicio de la temporada de dengue, el Ministerio de Salud de Santa Fe pone la lupa en los turistas que viajen a Brasil a veranear. El consejo de la cartera sanitaria se da en la antesala de que miles de santafesinos emprendan rumbo al país vecino a partir de enero. Se trata de un destino que, según las propias agencias de viaje, fue de los más solicitados y demandados.



Entre enero y julio del 2022, Brasil tuvo el doble de casos de dengue que en 2021 y más del doble de muertes. También se le suma Paraguay, otro país limítrofe que ya cuenta no solo los casos de dengue, sino también de chikungunya.



El subsecretario de promoción de la salud, Sebastián Torres, dijo que hasta el momento en Santa Fe "no se registraron casos", y añadió: "Hay que separar los casos autóctonos, de los que son importados. Con el equipos de epidemiología hemos estado trabajando porque se inicia una época en la que es común la presencia del mosquito". El funcionarios puso la lupa "en el movimiento turístico con países vecinos, como Paraguay o Brasil, donde es muy frecuente la presencia del mosquito Aedes aegipty". Precisó que esa circulación de personas es "la principal causa" para que comiencen a aparecer casos. "Creemos que este verano va a ser un movimiento normal o similar a lo que era prepandemia", enfatizó. "En las últimas semanas hems tenido reuniones con los equipos de salud de las diferentes regiones y también de las localdiades. Porque esto se trabaja mucho con los equipos locales, todo lo que son las medidas preventivas", manifestó.



Destacó que el hecho de que aparezcan casos, "no será algo anormal", y subrayó: "Lo importante es el seguimiento y monitoreo epidemiológico cuando aparece un caso para determinar si se trata de un caso importado o de un caso autóctono. Eso es para tomar medidas pertinentes con esa personas, en el etorno y con lo que se denomina el bloqueo de la zona donde vive esa persona".



Les pidió a "todos aquellos viajeros que cuando retomen al país, en los próximos 15 días estar muy atentos. Si aparece algún síntoma, sumado al antecedente de viaje, consultar rápidamente al médico. Es una recomendación clave; hablemos de dengue o de sarampión, rubeola y hasta la fiebre del camello, por la gente que vino desde Qatar".





EL AEDES AEGYPTI



Entre enero y julio del año que acaba de finalizar, Brasil tuvo el doble de casos de dengue que en 2021 y más del doble de muertes, lo que genera alerta sobre un posible brote en la Argentina, indicó a la agencia oficial de noticias Télam, el biólogo Fabricio Tejerina, integrante del Grupo de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (Gima), quien explicó por qué el Aedes aegypti extiende cada vez más su hábitat. En el mundo existen aproximadamente unas 3.500 especies de mosquitos, de las cuales unas 246 habitan en Argentina. El Aedes aegypti está bajo la lupa, no sólo por las enfermedades que transmite como dengue -también conocida como "rompehuesos"-, chikungunya, zika y fiebre amarilla, sino por su capacidad de adaptación a climas templados y de temperaturas bajas. "El mosquito es de lo más investigado después del homo sapiens. La ciencia sabe mucho pero, lamentablemente, estas enfermedades siguen avanzando porque tienen que ver con las condiciones sociales y con cómo nosotros generamos condiciones propicias para que este mosquito se adapte a los lugares donde vivimos", explica el científico. "Se está adaptando y empieza a encontrar lugares donde las condiciones van cambiando y encuentra nichos ecológicos que puede conquistar. Si miramos alrededor del mundo, más de dos millones de personas estamos en lugares tropicales o subtropicales donde está el Aedes aegypti. Pero también es un riesgo en las zonas templadas. En Córdoba, por ejemplo, hubo un brote importante en los últimos años", precisó.



"La peligrosidad del mosquito viene asociada a las condiciones ambientales que propician que esté presente, como así también el cambio climático lo que hace es acortar los inviernos en algunos lugares y prolongar los momentos de calor. Sabemos que la biología y el ciclo de los insectos está muy asociado a la temperatura. Necesitan del calor, con lo cual, cuanto más calor hay, más se reproducen", dijo.