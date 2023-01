La guardia del Hospital tuvo un inicio de año bastante tranquilo

Durante este 1º de enero no se contabilizaron ingresos por accidentes viales ni domésticos ni por el mal uso de la pirotecnia, a diferencia de lo acontecido en la noche del 25 de diciembre. La lluvia favoreció para que los distintos eventos privados finalicen la noche más temprano.

A diferencia de lo sucedido hace una semana, donde el 25 de diciembre había sido una jornada con mucho trabajo y demanda en la guardia del Hospital "Jaime Ferré" con la atención de pacientes por distintos hechos, entre ellos intoxicados por la gesta de alcohol y heridos por accidentes de tránsito y de diferentes riñas o peleas entre vecinos, tanto de la ciudad como de poblaciones cercanas, el 2023 empezó de manera tranquila y aliviada en el principal efector público de Rafaela y la región.

A pesar de que en este 1º de enero hubo una mayor utilización de la pirotecnia sonora que en Navidad, pese a que está prohibida su venta, tampoco se contabilizaron heridos por el mal uso de estos productos, de acuerdo a la información suministrada por el director Emilio Scarinci, quién afirmó además que "no se registraron ingresos ingresos de personas heridas por accidentes viales o domésticos. En líneas generales, esta vez hubo poca actividad y mucha calma en la guardia".

En tanto, en materia de prevención, Gabriel Fernández, el jefe de la Guardia Urbana de Rafaela le comentó a este medio que "este domingo se laburó con la misma cantidad de gente que para Navidad. Lo que nos favoreció, obviamente, fue el tiempo y el clima, ya que con la llegada de la lluvia alrededor de la hora 3 hizo que los distintos eventos privados que estaban programados al aire libre finalizaran más temprano. Tampoco recibimos reclamos por uso de pirotecnia y en cuanto a accidentes de tránsito, huno uno entrada la noche y otro durante la mañana, pero ninguno de gravedad. Por suerte, la actividad fue bastante tranquila, mucho más que el 25 de diciembre". Por último Fernández destacó "que los patrullajes se realizaron de buena manera en toda la ciudad, como así también en las entradas y salidas de los boliches".

Por último, en este primer día del nuevo año tampoco se registraron alcoholemias positivas a diferencia de lo sucedido hace una semana, cuando fueron varios los que habían sido afectados por violar esta normativa.



MAS DE 30 RETENCIONES

EN SANTA FE

Durante todo el sábado y la madrugada de este domingo, la Municipalidad de Santa Fe llevó adelante un operativo especial de control del que participaron agentes de tránsito y de la GSI, quienes recorrieron la ciudad prestando colaboración a la Policía, en espacios públicos estratégicos. Entre las actuaciones, que se extendieron hasta las 8 de este domingo, se desarrollaron controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad. Las verificaciones se realizaron en los sitios definidos en la planificación y, con el transcurso de las horas, se trasladaron a otros lugares de la ciudad. La Dirección de Tránsito ubicó agentes en las zonas de bulevar Gálvez, el Puente Colgante, las costaneras Este y Oeste, entre otros espacios públicos donde se concentraron las y los santafesinos. En el corredor de la Ruta Provincial 1, el despliegue operativo se concretó en articulación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Según se informó, durante la madrugada se retuvieron once autos y 26 motos, de las cuales 12 fueron por test de alcoholemia positivos.

En tanto, también hubo ingresos por diferentes hechos que fueron atendidos en la guardia del Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Según informó el director Juan Pablo Poletti a UNO, en esta ocasión no hubo atenciones por heridos de pirotecnia, el último caso sucedió el año pasado, –la semana pasada tras los festejos de Nochebuena-Navidad–, cuando ingresó una sola persona. En cuanto a los demás ingresos hubo un herido de arma de fuego y cuatro por heridas de arma blanca. Por otro lado fueron tres los ingresos por distintas grescas y seis personas por haber participado en distintos accidentes de tránsito. Por último tres personas ingresaron por ingesta de alcohol.



4 CASOS DE ALCOHOLEMIA

POSITIVO EN ROSARIO

Por último, cuatro casos de alcoholemia positivo fue el saldo que dejaron los controles que se realizaron en el marco de los festejos de Año Nuevo en la ciudad de Rosario, que se realizaron "sin inconvenientes ni conflictos", según aseguró la secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru. Los cuatro casos de alcoholemia positivo representa una baja tasa en Rosario, donde rige la normativa de Alcohol 0. En ese sentido, la graduación máxima de alcohol fue de 0.81 gr/l. En ese sentido, en los operativos dispuestos por la Navidad se habían detectado sólo dos casos.

Según detalló Labayru, hubo presencia de personal de control "en las dos fiestas habilitadas que se desarrollaron en la zona norte, en La Florida y en la Playa de la Música; y en los dos boliches que abrieron sus puertas". Además, hubo agentes afectados a controlar convocatorias espontáneas. En ese sentido, unas 2 mil personas se juntaron en el Parque de las Colectividades y los festejos se realizaron sin conflictos, según aseguró la funcionaria.