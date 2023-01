Destacó la economía y criticó al Poder Judicial

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández destacó los logros económicos y remarcó que en 2023 debe profundizarse el trabajo para reducir la inflación y recuperar el poder adquisitivo, a la vez que advirtió respecto al "avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes".

"Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos", señaló el jefe de Estado.

A través de un mensaje para darle la bienvenida al 2023, el mandatario celebró que el Gobierno pudo "cumplir con los objetivos económicos que se habían trazado" y remarcó que eso pudo concretarse "contra los pronósticos de muchos".

"Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado", indicó.

Y continuó: "Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente".

Tras señalar que "el empleo también ha crecido", el Presidente planteó que tiene "por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una pérdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso", subrayó.

En su mensaje, Alberto Fernández recordó que sobre el cierre de 2022 la Selección se consagró en el Mundial de Qatar 2022 y "llenó de alegría a la Argentina en pleno", aunque marcó: "Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho".

"En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", lanzó el mandatario.