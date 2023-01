El video viral que compartió hasta la portavoz presidencial

El video se volvió viral en pocas horas. Y lo compartió en sus redes sociales hasta la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

“Argentina, qué país de mierda”, es el título del clip, realizado por Grito Sagrado Producciones, y que ironiza respecto de la idea de que Argentina es un “país de mierda” y reivindica los diferentes logros proponiendo que este año que empieza pasemos de “‘Argentina, qué país de mierda’ a ‘Mierda. Qué país’”.

Realizado a partir de imágenes de archivo, el video incluye fragmentos de cacerolazos, manifestaciones violentas en el Congreso de la Nación, con personajes como “el gordo mortero”, y un recorte del film Nueve Reinas protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls, quienes personifican a dos estafadores.

El video continúa con un montaje en el que intercalan imágenes de momentos, personas y paisajes que deberían ser motivo de orgullo para los argentinos. Reivindica diferentes logros, los premios nobeles y Oscars obtenidos, las Copas del Mundo (1986 y 2022) como así también a artistas internacionales como los integrantes de Coldplay y Foo Fighters, alabando al público local y expresando que darían lo que fuera por vivir en Argentina.

Entre las personalidades argentinas aparecen Jorge Luis Borges, Daniel Barenboim, Mercedes Sosa, Duki, Maradona y Messi, entre otros. También destaca los diferentes biomas que tiene el territorio nacional para argumentar que no se trata de un país de “mierda”.

Se desconoce por el momento si el video se trata de un encargo del Gobierno o tan solo una pieza audiovisual que capturó la atención de la vocera. Lo cierto es que en las redes sociales, los comentarios cuestionando su contenido se multiplican cada segundo. Allí cuestionan a la dirigencia política en su conjunto y los usuarios niegan que el problema sea el país: “Argentina es hermosa pero está prostituida por sus líderes políticos”, se leyó entre los primeros posteos una vez hecha la publicación.

El video difundido culmina con la imagen de Messi en pantalla gigante, hablándole a los miles de argentinos que estaban en las tribunas del estado de Lusail (y al planeta entero), tras alcanzar la gloria, no sin agonía: “¡Vamo’ Argentina, la concha de su madre!; ¡Somo’ campeones del mundo!”.



QUÉ DICE EL VIDEO VIRAL

“Argentina, qué país de mierda. Lo escuchas una y otra vez. En el taxi, en la cola del súper, en una reunión de amigos, en tu casa, quizás. ‘Que no se puede progresar’; ‘Que este país no da para más’, ‘Que es un país de garcas’ ‘Que la salida está en Ezeiza”. Sin embargo, la entrada también está y estuvo en Ezeiza’”.

“Entraron premios nobeles, premios Oscars. Entraron miles que se fueron y no aguantaron estar lejos. Entraron Copas del Mundo.

“En este país de mierda los artistas no lo pueden creer y se quieren quedar a vivir. ¿Será que le gusta la mierda a esta gente?”

“Este país de mierda tiene la mejora universidad de Latinoamérica. Científicos, cineastas, y escritores reconocidos en todo el mudo. Tiene unicornio y astronautas. Tiene a Dios que defendió como nadie a este país de mierda. Y hasta tiene al masía, que cuando le dieron a elegir los colores de su camiseta no dudó un segundo. Qué raro que valga la pena jugársela tanto por un país de mierda, ¿no?”.

“Hay gente que se puso este país de mierda en la piel. Otros que llevan el país de mierda en el corazón. Y otros que darían todo por haber nacido en este país de mierda”.

“Un país tan de mierda que tenemos todos los climas y hasta generamos un clima irrepetible en cualquier lugar del mundo”.

“Cantamos el himno de este país de mierda y nos emocionamos hasta las lágrimas. Es increíble lo que la mierda produce, ¿no?

“Si logramos todo esto diciendo que Argentina es un país de mierda, en una de esas nos puede ir todavía mejor si le hacemos un poco más de justicia y le ponemos un poco más de amor”.

“Quizás haya que ajustar la frase. Que tal si este año que empieza pasamos de “Argentina, qué país de mierda” a Mierda. Qué país”. LA VOZ