Cómo será el 2023 de la televisión argentina

Por Ariel Wolman - Este será el gran año de los realities. Durante el 2023 se verán desconocidos encerrados en una casa, famosos encerrados en un hotel, desconocidos que mostrarán algún talento, famosos en una isla, famosos compitiendo en deportes extremos y políticos famosos desfilando por cuanto programa de televisión les dé un poco de espacio. Al menos en la televisión abierta, será un año para elegir favoritos constantemente, aunque en el caso de la política se suele elegir generalmente al menos peor.

Pues bien, en materia de televisión comenzamos el año con el éxito del 2022, "Gran Hermano", que recién terminará la presente edición a mediados de marzo. Recuerde que a la famosa casa ingresaron el 17 de octubre y que, en teoría, debería terminar en febrero, pero el buen rating que está haciendo generó que se pase primero para principios de marzo y ahora, supuestamente, para el 19 de ese mes. Mientras tanto el 9 de enero se estrenará en la pantalla de El Trece "El hotel de los famosos 2", que en esta temporada volverá a tener como conductores a Pampita Ardohain y al "Chino" Leunis, y tendrá como participantes a Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Mimi Alvarado, Fernando Carrillo, Sebastián Cobelli, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Marian Farjat, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Telefe, además, presentará cuatro realities más, a saber: "Got Talent", con la conducción de Lizy Tagliani y participantes que mostrarán sus talentos para ser evaluados por un jurado exigente; "The Challenge", con Marley y un grupo de famosos que se enfrentarán a una serie de juegos y pruebas de destreza (con Sofía Jujuy, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, Floppy Tesouro, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benjamín Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Oky Appo, Rodrigo Cascón, Rodrigo Mora y Sol Pérez); "Expedición Robinson", que tuvo dos temporadas muy exitosas en El Trece con Julián Weich pero que este año también estará conducido también por Marley y una nueva edición de "Masterchef", pero esta vez sin participantes famosos.

Por su parte El Trece, además de apostar al reality, contará con la vuelta de Mirtha Legrand y Juana Viale, "Periodismo para todos" con Jorge Lanata en un año que tendrá PASO, elecciones para gobernadores y el plato fuerte: las presidenciales. También tendrá finalizada y lista para estrenar cuando quiera "ATAV 2", una continuación de la exitosa novela de época "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", que estará ambientada en esta oportunidad en la década del 80 y que estará protagonizada por Federico D’Elía, Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Malena Solda, Federico Amador, Justina Bustos y Andrea Rincón, entre otros. Los programas de entretenimientos también serán protagonistas este año: al siempre rendidor Guido Kaczka se le sumarán nuevamente Darío Barassi y Carina Zampini con dos nuevas propuestas, Alex Caniggia que debuta con un formato nuevo y la actriz paraguaya Lali González, una revelación de "ATAV", estará al frente de un programa de citas enfocado a los signos del zodíaco.

El 2023 se plantea, en principio, sin Marcelo Tinelli en la TV abierta. El conductor más exitoso de las últimas décadas finalizó su contrato con El Trece, después de 17 años, y en principio no se sabe si regresará a ese canal, si se mudará a otro o si no estará. Lo que sí es seguro es que protagonizará un reality familiar junto a sus hijos y su primo, El Tirri, que se llamaría "Los Tinellis" y que se verá en una de las plataformas de streaming. También habrá que ver qué hará Susana Giménez, hoy instalada en el Uruguay, aunque sí está claro que, de hacer algo en tele, será en Telefe.

Por el lado de América volverá a apostar a su fuerte: los programas en vivo, con los espectáculos y los noticieros como la especialidad de la casa. Nicolás Magaldi comenzará este lunes un magazine que irá de 11 a 13, se anuncia el regreso de Pamela David para el mes de marzo y el posible retorno de Zaira Nara para un programa nocturno. Por su parte El Nueve intentará pelear el tercer puesto del rating sin hacer grandes cambios en su pantalla, apostando fuerte a su gran éxito, "Bendita" y a sus noticieros que también suelen dar buenos resultados en materia de rating

NET TV y Bravo TV, los canales de aire que nacieron recientemente, intentarán encontrar formatos que los acerquen cada vez más al punto de rating, mientras que la TV Pública tendrá seguramente una mirada más política, justamente por las ya mencionadas elecciones provinciales y presidenciales.

En un mundo en el que la gente pasa cada día más tiempo frente al celular, para consumir todo tipo de contenidos, la televisión sigue buscando sobrevivir, reteniendo a la mayor cantidad de televidentes posible. Que así sea. NA