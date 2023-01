Lula juró como presidente y comenzó su tercer mandato gobernando a Brasil

BRASILIA, Brasil, 2 (Reuters). - Luiz Inácio Lula da Silva juró ayer como presidente de Brasil bajo estrictas medidas de seguridad en la capital brasileña tras las amenazas de violencia de los partidarios de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

En un discurso ante el Congreso, Lula afirmó que estaba recibiendo un país en ruinas donde el hambre había regresado bajo Bolsonaro, cuyo gobierno advirtió que había agotado los recursos para la educación, la salud y la conservación de los bosques, y socavado los derechos humanos.

Acusó al gobierno "negacionista" de Bolsonaro de cometer "genocidio" al no responder adecuadamente a la pandemia de Covid-19 que mató a más de 680.000 brasileños.

Lula señaló que ganó las elecciones de octubre contra oponentes que habían atacado el sistema de votación elogiado internacionalmente del país.

"Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña y al frente democrático que formamos", expresó.

"La democracia fue la gran vencedora, superando la mayor movilización de recursos públicos y privados jamás vista, las más violentas amenazas a la libertad de voto".

El estado de ánimo en la ciudad era tenso después de la elección más disputada en una generación.

Lula, de 77 años, derrotó por poco a Bolsonaro en octubre para ganar un tercer mandato presidencial, algo sin precedentes, después de una pausa que lo vio pasar un año y medio preso por condenas por corrupción que luego fueron anuladas.

Sus 580 días en prisión reforzaron su sentido de la justicia social y lo convencieron de la necesidad de priorizar el fin de la pobreza sobre el aumento de las ganancias, dijeron aliados.

En sus años anteriores como presidente del país y del Partido de los Trabajadores (PT), de 2003 a 2010, el exlíder sindical sacó a millones de brasileños de la pobreza durante un auge de las materias primas que impulsó la economía.

Ahora, enfrenta el abrumador desafío de mejorar la economía estancada de Brasil y al mismo tiempo unir a un país que se ha polarizado dolorosamente bajo Bolsonaro.



RENDIR CUENTAS

Bolsonaro partió de Brasil hacia Florida el viernes, evitando tener que entregar la banda a su rival, cuya victoria aún no reconoce, y al mismo tiempo se eliminó de cualquier riesgo legal inmediato relacionado con su tiempo en el cargo.

Lula sostuvo que los responsables de actos antidemocráticos rendirán cuentas, aunque no mencionó a Bolsonaro.

"No tenemos ningún espíritu de venganza contra quienes intentaron subyugar a la nación a sus designios personales e ideológicos, pero garantizaremos el estado de derecho", aseveró.



OTROS ANUNCIOS

Lula, tras su juramento como flamante presidente de la República Federativa del Brasil, emitió un segundo discurso ante sus seguidores en la explanada exterior del Palacio de Planalto, en Brasilia, donde anunció la creación del Ministerio de Igualdad Racial y la cartera de Pueblos Indígenas.

"Ganamos las elecciones para luchar contra la desigualdad y sus secuelas. Y éste será el gran distintivo de nuestro gobierno", resumió.

"Es inaceptable que sigamos viviendo con prejuicios, discriminación y racismo. Somos un pueblo de muchos colores, y todos deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades. Por eso estamos recreando el Ministerio de Igualdad Racial, para enterrar la trágica herencia de nuestro pasado esclavista", expresó.

En tanto, Lula Da Silva remarcó que "los pueblos indígenas necesitan tener sus tierras demarcadas y libres de las amenazas de actividades económicas ilegales y depredadoras".

Por último, también anunció el relanzamiento del Ministerio de la Mujer. "No podemos seguir viviendo con la odiosa opresión impuesta a las mujeres, sometidas a diario a la violencia en las calles y dentro de sus propios hogares", manifestó.