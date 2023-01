Unión de Sunchales, a la espera del nuevo entrenador

Unión de Sunchales es uno de los pocos clubes del Federal A que aún no tiene confirmado el cuerpo técnico para la tercera categoría profesional del fútbol argentino, que comenzará su torneo en el mes de marzo. La entidad albiverde confirmó días pasados a César Eijó como DT para la temporada de Liga Rafaelina e inclusive ya contrató a un jugador, el delantero Matías Tejeda (ex Dep. Tacural), pero en cuanto al Federal se esperan novedades.

De acuerdo a las noticias que llegan desde la vecina ciudad, la dirigencia del Bicho Verde está trabajando en la elaboración del presupuesto para en función de eso, ver las disponibilidades de recursos. No obstante, mientras tanto se conoció que ya en estos días se estarán realizando reuniones con los futbolistas del Club para ir cerrando sus vínculos, más allá que todavía no hay DT elegido. En ese aspecto se conoció que no menos de 25 entrenadores llamaron a los dirigentes ofreciendo sus servicios.



SIN FORMATO DEFINIDO

El Federal A 2023 todavía tiene varios puntos por definir. Las zonas y formatos son los principales y si bien la idea "primordial" es la de respetar el esquema del último año en ambos items (con algunas modificaciones) algunos clubes plantearon de manera interna querer ampliar la cantidad de grupos a 3 o 4.

La fecha de inicio, por el momento, se mantiene entre el 12 y 19 de marzo, mientras que otro tema no menor que debe cerrarse es el de los descensos. De no haber imprevistos, continuarán siendo cuatro al igual que la última temporada.