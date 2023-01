Tras las elecciones, "Pipo" Gorosito deja de ser el DT

Néstor Gorosito dejará de ser el entrenador de Gimnasia luego de llegar a un principio de acuerdo con la nueva dirigencia para rescindir el contrato que había firmado previo a las elecciones que se realizaron el pasado 27 de noviembre.

La nueva directiva encabezada por Mariano Cowen presentó días atrás un informe de la situación económica y financiera en el cual encontraron a la institución con un pasivo mensual de 94 millones de pesos.

El nuevo presidente, que nunca puso en duda la capacidad técnica de Gorosito, manifestó que el nuevo vinculo era muy oneroso y lejos de las posibilidades de la institución.

El acuerdo no fue sencillo y durante toda la semana se sucedieron varias reuniones. Gimnasia mantiene una deuda con “Pipo” y su cuerpo técnico de 3 meses de salario y además el premio por la clasificación a la Copa Sudamericana.

En las próximas horas se limarán los detalles y se firmará el convenio que concretará la desvinculación con un plan de pago de la deuda.

La campaña de Gorosito en Gimnasia fue muy buena: de 60 partidos ganó 27, empató 16 y perdió 17. Bajo su conducción, el “Lobo” marcó 74 goles, recibió 59 y alcanzó un rendimiento del 53,89 por ciento de eficacia.

Se promovieron varios juveniles, el equipo se alejó de la zona del descenso y se clasificó para jugar una competencia internacional.

La relación con la nueva directiva no fue buena desde que asumió hace menos de un mes y gran parte del enojo se debe a que el plantel no inició la pretemporada el 5 de diciembre por la deuda heredada.Por el momento no hay anuncios y todo se oficializará en la jornada de mañana o en las primeras horas del año nuevo. En este momento el principal candidato a reemplazarlo es Sebastián Romero, el DT de la Reserva.