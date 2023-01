Tres claves para detectar fake news

Buenos Aires, 2 – Hace algunos años acceder a la información era muy. No había clics y la diversidad de fuentes era mucho más acotada. Hoy gracias a una de las tantas facilidades que nos dio el acceso al mundo digital, podemos consumir, elegir, y verificar fuentes de información de manera continua y amplificada.

Pero como todo lo bueno tiene su lado negativo, junto a esta gran oferta de información también nos enfrentamos a fuentes y noticias carentes de veracidad que se viralizan entre usuarios y portales. En este contexto, Argentina Cibersegura, Asociación Civil cuyo objetivo es concientizar a la comunidad sobre el uso seguro de Internet y las tecnologías, comparte 3 claves para ganarle al clic de la desinformación y cortar la cadena de Fake news

“Las noticias falsas logran viralizarse con rapidez ya que tienen el objetivo de generar una respuesta emocional que motiven a las personas a compartir la nota. La mayoría de las veces, utilizando el recurso del impacto, la exageración o hasta el pánico general que hacen tentador difundirlo entre los contactos.”, comenta Javier Lombardi, mentor educativo de Argentina Cibersegura.

Para evitar caer en engaños, Argentina Cibersegura comparte estas 3 claves:

Chequea las fuentes: ¿La noticia está firmada o publicada por un medio confiable? Si bien no siempre las fuentes tienen que ser conocidas, para que puedas asegurarte de que lo que cuentan es real, chequea si citan o nombran de alguna manera a la fuente original. Y si lo hacen, es importante hacer una búsqueda por Internet para corroborarlo.

Leer la noticia completa: Los titulares generan impacto con el fin de sumar visitas y llevan a compartir información sin leer el contenido con tal de difundirlo

¿Tiene coherencia el texto? ¿Tiene faltas de ortografía? ¿Cuál fue su fecha de publicación? La respuesta a todas estas preguntas pueden indicar que la fuente de dicha información no es verídica: Si algún dato te parece dudoso se recomienda verificar con otra fuente.

Notificar: ¿Detectaste que una noticia o información es falsa?

Dar aviso a la persona que lo publicó o te lo envió para que no lo siga compartiendo y pueda darle aviso a su vez a otros contactos.

Acerca de Argentina Cibersegura

Argentina Cibersegura es una organización sin fines de lucro que trabaja para crear un espacio digital seguro a través de actividades de concientización y educación destinadas a distintos públicos de interés.

ESET Latinoamérica, como sponsor principal, Grupo Sancor Seguros y la Fundación Grupo Sancor Seguros, como sponsors Diamante, y sus aliados Turner y Fundación Banco Provincia, la acompañan en su crecimiento. La misma nació como una adaptación de Securing Our eCity, el modelo de ciudad cibersegura desarrollado por ESET en Norteamérica.