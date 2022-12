Un año exitoso de las TZ

No para de crecer y la sensación es que su techo queda bastante lejano todavía por lo observado no solamente en sus pasadas temporadas, sino además por la cantidad de participantes que se registraron en las últimas competencias.

La referencia está destinada a las categorías TZ, que tuvieron un año fantástico, en coincidencia con la realización del campeonato "Juan Carlos Stancato", en homenaje al impulsor de la actividad, que se consolidó definitivamente y que renovó su apuesta para seguir mejorando en 2023.

Fue muy común, a lo largo del año, que se fueran estableciendo nuevos récords de inscriptos en cada una de sus fechas y en sus tres divisionales: el Fiat 600, el Fiat 128 y el TZ 1600.

Con excepción de la categoría intermedia, que consagró anticipadamente a Diego Melchiori, en las otras dos se definieron los títulos en la culminación del año, con las conquistas de José Andrieri en los "bolitas" y de Juan Manuel Massello en el poblado TZ 1600, donde se generó una atractiva lucha de marcas.

En esta última, el piloto que sumó la mayor cantidad de puntos fue Alexis Finós (206,5), contra los 202 de Massello, pero el primero de los nombrados no pudo disfrutar del título como consecuencia de no haber ganado a lo largo del año, un requisito estipulado en el Reglamento Deportivo.