Nicolás González campeón en TC 4000 SS

Esta vez no se le escapó. A pesar de un contratiempo, que derivó en una exclusión por técnica cuando ya había acumulado una importante diferencia, el rafaelino Nicolás González se encargó finalmente de poner las cosas en su lugar para terminar festejando la obtención del campeonato en TC 4000 SS.

La categoría mayor del Car Show Santafesino lo vio triunfar de manera repetida durante la temporada 2022, pero su consagración se hizo realidad luego de imponerse en el "Premio Coronación", que se disputó en San Jorge.

Además de visitar el "Parque de la Velocidad", en el pasado certamen fueron utilizados los autódromos "Ciudad de Rafaela", ambos en nuestra provincia; "Ciudad de Paraná", en Entre Ríos" y "San Nicolás Ciudad", en Buenos Aires.

González fue escoltado por Mauro Perassi (Fairlane), el único que llegó a la última fecha con posibilidades de discutirle el título al ex protagonista del Turismo Carretera.

Nuevamente, el Turismo Fiat Clase 1, fue la que reunió a un parque más numeroso y la definición también se produjo en el cierre del año, con la coronación de Gastón Giordano (Uno).

También aprobó el examen, en su primer año, la Clase 2 1600, en la que fue campeón por un estrecho margen Luciano González (Corsa).

En el TS Clase 3, el título quedó en poder de Andrés Cief (Clio), al igual que en las restantes categorías, en la fecha que marcó el cierre de la temporada.

Otro rafaelino, Agustín Ghiotti, terminó encabezando las posiciones en el Fiat 600 TS, pese a no haberse presentado los "bolitas" en algunas fechas de su calendario.

Finalmente y en un año para el olvido, con muy pocas máquinas en la grilla, la Fórmula 3 Santafesina consagró a Tomás Fernández, que logró el triunfo necesario en la última prueba.