Nuestros representantes en TN y TP

Varios pilotos rafaelinos compitieron a lo largo de la temporada en las categorías Turismo Nacional y Turismo Pista, cumpliendo interesantes actuaciones en sus respectivas divisionales.

Juan Ignacio Canela (Gol Trend) volvió a ser protagonista en la Clase 2 del TN y si bien no llegó al "Premio Coronación" en el autódromo de Rosario con la posibilidad de luchar por el título, como había sucedido en el año 2021, finalizando tercero en aquella ocasión, consiguió algunos resultados satisfactorios.

"Juani", en su mejor labor, fue segundo en la competencia disputada en el marco de la octava fecha en el autódromo "San Nicolás Ciudad" y ocupó la séptima posición en el campeonato.

Agustín Bonomo (Citroën DS3), representando a la localidad de Villa San José, no estuvo presente en la totalidad de las fechas, pero cuando dispuso de una máquina que estuvo a la altura de las circunstancias, logró destacarse.

Desde su incorporación a la división menor del TN, vino insinuando su notable potencial conductivo, pero tuvo que esperar hasta la novena fecha del pasado certamen para celebrar en el podio del autódromo "Provincia de La Pampa", ubicado en la ciudad de Toay, cuando finalizó segundo tras una excepcional recuperación bajo una persistente llovizna.



TURISMO PISTA

La categoría nacional de mayor crecimiento en los últimos tiempos convocó a pilotos locales y de la región.

Fueron cuatro los rafaelinos que participaron en la Clase 2 del Turismo Pista, destacándose Máximo Gauchat, quien se trepó al podio en dos ocasiones (San Nicolás y Buenos Aires), para terminar décimo en el certamen con un VW Up.

En los últimos días del año, confirmó que en la próxima temporada pegará el salto a la Clase 2 del Turismo Nacional, con un Toyota Etios.

También compitieron Maximiliano Andreis, Cristian Vaira y Ricardo Saracco, mencionados de acuerdo con sus ubicaciones en el campeonato (en todos los casos con VW Up).

Una mención especial para el susanense José Luis Costamagna (también con un VW Up), que festejó su primera victoria nacional, justamente en el "Premio Coronación", disputado en el autódromo bonaerense de Olavarría.

Su excelente labor le permitió ocupar el cuarto lugar en el campeonato de una divisional que consagró al cordobés Alejo Cravero (VW Up), escoltado por Luciano González (Corsa), de la localidad de Sa Pereira.