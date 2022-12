Ardusso y Azar en la "Semana de la Velocidad"

Con la particularidad de ofrecer sus espectáculos en dos domingos consecutivos y luego de prolongadas ausencias, el TC2000 y el TopRace volvieron al autódromo "Ciudad de Rafaela", en el marco de la denominada "Semana de la Velocidad".

El 24 de julio fue el turno del TC2000, en el regreso a la victoria de Facundo Ardusso (Civic), en tanto que el 31 de ese mes, Diego Azar (Lexus) festejó en el TopRace V6.



GANÓ ARDUSSO

El mítico "Templo de la Velocidad" se caracterizó a lo largo del historial del TC2000 por los muy buenos espectáculos, tanto en su trazado mayor como en el "Ing. Juan R. Báscolo".

Esta vez no fue la excepción porque la carrera tuvo un alto contenido emocional y una definición muy apretada, en la que hizo valer su experiencia Facundo Ardusso (Civic).

El juvenil Ignacio Montenegro (Fluence) realizó el gasto, pero sobre el final no pudo contener al ganador y al segundo Julián Santero (Corolla).

TC2000 (final - 23 vueltas): 1° Facundo Ardusso (Civic), en 32m16s990; 2° Julián Santero (Corolla) a 1s672; 3° Ignacio Montenegro (Fluence) a 1s923; 4° Leonel Pernía (Fluence) a 4s071; 5° Matías Milla (Fluence) a 4s327; 6° Bernardo Llaver (Cruze) a 13s022; 7° Franco Vivian (C4 Lounge) a 14s828; 8° Matías Cravero (Civic) a 16s742; 9° Exequiel Bastidas (Cronos) a 29s891 y 10° Gonzalo Reilly (Cronos) a 31s866.



CELEBRÓ AZAR

También fue atractiva la puesta en escena del TopRace V6, que tuvo en el campeón Diego Azar a un ganador irreprochable, aunque tuvo que exigirse a fondo para superar por estrecho margen al juvenil Jorge Barrio y al ascendente Facundo Aldrighetti, para completar el podio de los Lexus en Rafaela.

Pero no solamente hubo lucha por los tres primeros lugares, ya que finalizaron muy cerca, entre el cuarto y el sexto puesto, Luis José Di Palma (Fiat), Kevin Felippo (Ford) y Matías Capurro (Lexus).

TopRace V6 (final - 17 vueltas): 1° Diego Azar (Lexus), en 30m10s058; 2° Jorge Barrio (Lexus) a 217 milésimas; 3° Facundo Aldrighetti (Lexus) a 1s498; 4° Luis José Di Palma (Fiat) a 1s752; 5° Kevin Felippo (Ford) a 2s186; 6° Matías Capurro (Lexus) a 2s188; 7° Lucas Guerra (Chevrolet) a 4s304; 8° Marcelo Ciarrocchi (Ford) a 6s037; 9° Diego Verriello (Fiat) a 6s149 y 10° Michell Bonnin (Lexus) a 6s608.