Rafaela vibró con el clásico de "Copa"

9 de Julio y Atlético volvieron a jugar un partido oficial que no sea de Liga en la Copa Santa Fe, donde el León -que luego fue subcampeón del torneo- ganó por 1 a 0 ante una multitud

El fútbol rafaelino vivió el lunes 10 de octubre uno de sus días de fiesta más importantes en muchos años. Ante una multitud, alrededor de 7.000 personas, el León se quedó en el Soltermam con el clásico que hacía 30 años volvió a jugarse por otra cosa que no fuera la Liga Rafaelina. Y lo hizo de la manera soñada, 1 a 0, con un gol en el último minuto, después de haber sufrido bastante en el segundo tiempo, y que además fue un golazo por la gran maniobra individual de Maximiliano Ibáñez.

9 de Julio eliminó a Atlético en semifinales de la Copa Santa Fe, un partido único, que generó una expectativa inusitada en muchos años a nivel local.



9 DE JULIO 1 - ATLETICO 0

Estadio: Germán Soltermam.Arbitro: Enzo Silvestre: Asistentes: Mariano González y Juan Bonnin. Cuarto árbitro: Gabriel Damiani.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martínez, Agustín Vera, Facundo Centurión, Facundo Maldonado (75' Andrés Velazco) y Sebastián Acuña; Maximiliano Aguilar, Brian Peralta (45' Martín Sterren) y Wilson Ruiz Díaz; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. Sup: Luciano Trejo, Santiago Burkhard, Gino Carignano, Agustín Tosetto y Lautaro Ocampo. DT: Marcelo Werlen.

Atlético de Rafaela: Nahuel Pezzini; Alexandro Ponce, Jonatan Fleita, Agustín Bravo y Juan Galetto (88' Juan Rossi); Ayrton Portillo (82' Agustín Costamagna), Mateo Castellano, Gonzalo Alassia y Franco Faría (63' Agustín Alfano); Gino Albertengo (45' Santiago Colombatti) y Mauro Albertengo (63' Alejo Ceccherini). Sup: Agustín Grióvero, Kevin Jappert. DT: Gabriel Bessone.

Segundo tiempo: 49' gol de Ibáñez (9).

Amonestados: Vera, Martinez, Ruiz Diaz y Velazco (9); Alassia, M. Albertengo (AR). Incidencia: exp. el DT Marcelo Werlen (9).



LUEGO FUE SUBCAMPEON

El León previamente había eliminado a Atlético María Juana, Ben Hur y Unión de Sunchales, en tanto que la Crema había superado a Sportivo Norte y Romang F.C.

9 de Julio en la final se midió en partidos de ida y vuelta con Argentino de Rosario. En la ciudad del sur provincial perdió por 1 a 0 con gol de Principe, mientras que en Rafaela igualaron 1 a 1, con anotaciones de Benavidez para la visita y de Facundo Centurión para el elenco de Marcelo Werlen.