Subcampeonato para CRAR

Otra muy buena temporada tuvo el Círculo Rafaelino de Rugby en el torneo de segunda división del Torneo Regional del Litoral. El equipo verde fue subcampeón, quedando apenas a un punto del título.

En la última fecha del Final Four se impuso por 24 a 23 como local ante Logaritmo de Rosario, mientras que en el otro partido Los Caranchos de Rosario venció al local Jockey por 18 a 17, y como ambos partidos fueron triunfos sin bonus ofensivo, el título fue para el elenco rosarino que acumuló 11 puntos contra 10 del elenco Verde.

Luego, en la instancia de Reclasificación que determinaba los ascensos, el equipo dirigido por Quique López Durando terminó cuarto.

Posiciones finales: Rowing 31 puntos; Universitario 29 (jugarán Top 9); Jockey 28; CRAR 19; Los Caranchos 17; Alma Juniors 14; Logaritmo 7; Provincial 1.



EL SEVEN NOCTURNO

Santa Fe Rugby fue el campeón de la edición 47ª de la Copa de Oro del Seven a Side Ciudad de Rafaela organizado en noviembre por el Círculo Rafaelino de Rugby. El equipo de la capital provincial venció en la final a Jockey de Rosario 24 a 5, en tanto que la Copa de Plata quedó para CRAI, también de Santa Fe, vencedor ante Sixty de Resistencia por 15 a 7. Mientras que la Copa de Bronce se la llevó CURNE de Resistencia que superó en la definición a Aranduroga de Corrientes 19-14.