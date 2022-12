Vivas y Rubiolo, dos rafaelinos juntos en Los Pumas jugando Rugby Championship

El sábado 24 de septiembre de 2022 no fue un día más para el rugby de nuestra ciudad, y el deporte local en general, ya que ese día estuvieron por primera vez dos jugadores surgidos del CRAR vistiendo la camiseta de Los Pumas. Las estadísticas marcaron que Los Pumas cayeron ante Sudáfrica por 38-21 y así culminaron su participación en el Rugby Championship 2022. A pesar de la victoria, el conjunto sudafricano se quedó con el segundo puesto por detrás del campeón: Nueva Zelanda. Mientras que el seleccionado de Michael Cheika finalizó en la cuarta posición, detrás de Australia.

Primero ingresó Mayco Vivas a los 12 minutos del segundo tiempo por Nahuel Tetaz Chaparro y luego, a los 20, el debutante Pedro Rubiolo por Guido Petti. El juvenil rafaelino se convirtió en el Puma 886, destacando que apenas 21 días antes, el 3 de septiembre, jugó su último partido con la camiseta de CRAR enfrentando a Provincial de Rosario. Indudablemente una vorágine de acontecimientos tan sorprendentes como felices, tanto para él, como su familia y la gente que lo ha acompañado en su formación en el Círculo Rafaelino, como sus propios compañeros en el equipo rafaelino.

Rubiolo se consolidó como jugador de elite este año, con su segunda experiencia en la Superliga Americana con Jaguares, en un equipo que no pudo repetir el campeonato como en 2021. Allí también fue compañero de Mayco Vivas, que tuvo en esta competencia continental la posibilidad de ir tomando ritmo paulatinamente luego de haber estado más de un año parado debido a una lesión. Además, fue convocado en noviembre para la gira por el Reino Unido, aunque no tuvo la posibilidad de jugar. En el país, finalmente se sumó a Duendes de Rosario disputando el Torneo del Interior.

Sobre Vivas, justamente en el partido ante los Springboks, terminó sufriendo la fractura de su antebrazo izquierdo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Sobre el cierre del año se sumó al Gloucester de Inglaterra por lo que tendrá la chance de jugar a nivel de clubes en Europa, en una de las mejores ligas y en la Copa de Campeones.



EL BUEN AÑO DE COLIDIO

Protagonista en la Superliga Americana con Olimpia Lions y a nivel nacional con Duendes de Rosario, campeón del Torneo del Interior, el forward Lorenzo Colidio fue otro de los rafaelinos destacados del año. También, junto con Pedro Rubiolo, disputó con Argentina XV el torneo Conference en Montevideo, y además ambos fueron subcampeones en Australia con Los Pumitas del torneo Oceanía U20.



SAPINO CAMPEÓN DEL INTER ACADEMIAS

El torneo Inter Academias de la UAR tuvo entre sus protagonistas al rafaelino Ignacio Sapino. El tercera línea de CRAR pudo consagrarse campeón con la Academia Litoral, que el 2 de noviembre se quedó con el título tras vencer en la final a Centro por 33-17.