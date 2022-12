Una ciudad que se proyecta

En reciente entrevista, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, reseñó la actividad del año en curso.

En tal sentido, consultado acerca de la crisis económica y su peso en la conducción gubernamental consideró que en cuanto a la situación del país, grave, compleja interfiere en los equilibrios económicos y es difícil hacer una planificación en cualquier hogar y mucho engorroso en el manejo de la Municipalidad.

Puntualmente enfatizó situaciones que debió afrontar el gobierno local señalando que " hemos debido desistir de una licitación , primero lograr que las empresas se presenten y la otra los tiempos y los plazos de pago, con la inflación exuberante que tenemos, las empresas tenían su derecho en venir y desistir.A nosotros nos pasaron estas situaciones, imagínense con los vecinos".

Agregó que "en todas estas situaciones el Municipio tiende a perder mucho dinero, una paritaria del 20% al finalizar el año, se proyecta a enero y febrero que son meses en que no se recauda, la situación es grave.

Por otra parte recordó que en un momento "el Ministro de la Nación asevera que está conteniéndose la inflación y al día siguiente vemos al blue volar por los aires", remarcando el panorama inseguro que atravesamos.

Enfatizó que "lo vemos con preocupación, pero no dejamos de ocuparnos , de ser prolijos, estar atentos sin dejar de lado las obras que tenemos, porque entendemos que estamos para esto".



CON EL CONCEJO

Al debutar San Vicente como ciudad, y Aira ascender a la Intendencia, debió comenzar a trabajar contando con ediles en el co gobierno de la ciudad. Al respecto dejó traslucir su conformidad por la relación, haciendo saber que "escuchando a otros colegas. manifestaron diversas opiniones, la verdad es que debo decir y manifestar que tenemos una cordialidad y diálogo constante, los integrantes del DEM bajan a dar las explicaciones pertinentes, para poder ellos tomar decisiones, siempre dentro de la sensatez, entre sus obligación y su poder están los vecinos.

"Mi pedido a los ediles fue que sean institución, siempre por encima de lo partidario, que instalen una interrelación con los vecinos para elaborar los proyectos que correspondan, mi pedido es que sean expeditivos, buscando dar la solución que debe aportar el Ejecutivo, buscando mejorar la condición y calidad de vida de los vecinos.Han sido muy prudentes, muy educados en la relación entre los dos poderes, por ende hemos hecho varios de los programas que están en vigencia".





EMPRENDEDURISMO

Este es un aspecto que ha tenido muy en cuenta el Municipio y que lo ha impulsado. Aira destacó que "lo entendemos como algo estrechamente ligado con la capacitación, diseñamos una buena capacitación de seis meses, en las que se hablaba de la especificidad de cada área, pero también de las habilidades blandas, la responsabilidad y los valores; lo primero que hicimos bien fue generar datos, recorrer empresas - el pedido fue mejorar los currículos- nos pusimos a trabajar en un programa durante 6 meses, por el que pasaron 108 personas". Consideró que como fruto de esa actividad "este año la vara quedó muy alta y debemos redoblar esfuerzos".

Por otra parte enfatizó que "también deseamos que vayan acostumbrándose a la virtualidad, y esperamos que el año que viene más vecinos se animen a participar de los tutoriales- que son más de 20- pero que también se animen a ser partícipes de nuevos tutoriales.



EDUCACIÓN

Consultado por este tema puso de relieve que "la experiencia ha sido uno de los valores más importantes que tuvimos a nivel numérico, el 25% del presupuesto fue netamente destinado a conocimiento , lo manifestamos y lo pudimos plasmar, hay tres expresiones que guían innovación, desarrollo y conocimiento, allí está la fortaleza que debemos tener como comunidad, siempre acompañados por nuestras entidades madres de educación.

Resaltó la realización de " Expociencia en la que incluimos todas las edades, y logramos la participación de todos. Entendemos que San Vicente debe contar con un laboratorio de incubación estamos trabajando con nuestras empresas, una vez que se logren las articulaciones va a ser muy difícil de romper



PRIORIDADES

Entre las prioridades para la ciudad resaltó que " la salud pública es necesario mejorarla, el Municipio está trabajando con la Subsecretaría de Salud, para coordinara acciones con el SAMCo, es algo que debemos mejorar en una ciudad que viene creciendo, a la vera de una ruta con mucha accidentología.

"Ahora ya tenemos guardia activa todos los días del año, lo que genera un resguardo, está pasando mucho que vecinos de comunidades cercanas se acercan a nuestra ciudad.

"Estamos gestionando una ambulancia de alta complejidad, estamos pidiendo que la Provincia que la incorpore, porque la necesitamos, todavía no tenemos respuesta positiva, sino veremos estrategias de cómo la ciudad se hace de una ambulancia.

"Tenemos cargos gestionados, necesitamos una refuncionalidad en el SAMCo. fundamentalmente para ofrecer una mejor calidad de atención, estamos haciendo un esfuerzo enorme con la Cooperadora y la Municipalidad, estamos recuperando todo el efector, ya tenemos laboratorio nuevo, la sala de rayos y varios consultorios que están quedando bellísimos.



OBRAS

En cuanto a este aspecto remarcó que en su momento fue la gestión de la ruta, la línea nueva que nos trae la potencia, resultado de gestiones que ya pueden visualizar los vecinos, tenemos calidad , el preensamblado beneficia a los domicilios, con luminaria led venimos cubriendo casi toda la ciudad. Teníamos una obra de importancia como es la ampliación del acueducto de Desvío Arijón, lo que nos habían aprobado en la otra administración provincial, fue rechazada en la presente, es una lástima, porque de haberla aprobado, el año próximo contaríamos con el servicio. Estamos incluidos en el Coronda, este Intendente gestionó algo lógico, viable, el Coronda pasa primero por María Juana, y luego San Vicente, 20 km. lo que pedía no era ilógico, porque desde Angélica , el acueducto Desvío Arijón , quedaba también a 20 km.

"Entre los proyectos señaló la puesta en marcha del Parque Industrial, pavimento y la terminación de las cloacas, ha sido el año de mayor compra de maquinaria para la atención del servicio.

"Hay gestiones importantes como lo es el gas natural, pero también tenemos proyectos finalizados que esperamos puedan concluirse".

La entrevista concluyó con un cálido saludo y la expresión de los mejores deseos para 2023.