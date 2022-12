Alcides Castagno fue declarado “Ciudadano Distinguido” de Rafaela

En una emotiva ceremonia, y mediante un proyecto de Resolución presentado por el bloque Juntos por el Cambio, y la autoría de la edil Alejandra Sagardoy, Alcides Castagno fue homenajeado con el máximo galardón que otorga la ciudad para destacar “las actitudes de aquellas personas cuyos valores éticos y morales, de sana conducta ciudadana, de preocupación por mejorar la calidad de vida de la comunidad, se distingue una manera de ser digna de imitar para cimentar el desarrollo comunitario”, descripción que se ajusta cabalmente a él.

Con un recinto lleno de amigos, colegas, familiares y de manera particular por su esposa Clarita, hijos y nietos, la ceremonia tuvo picos de alta emotividad, generando un ambiente propicio y especial como se merece un ciudadano de tamaña y polifacética dimensión.

Tras la lectura del texto que otorgó la distinción, la concejal Sagardoy tomó la palabra y con sentido discurso destacó las cualidades de Castagno.



PARTE DE LA HISTORIA

“Siento orgullo de presentar el proyecto para reconocer a una persona con una trayectoria intachable, con una historia de valores, principios y pasión por el trabajo que realiza, pero además una persona muy querida y rodeada de afecto”.

“Alcides, este reconocimiento es una caricia al alma. Hoy, pasás a ser parte de nuestra historia y formar parte de esta selecta lista de rafaelinos distinguidos y con recuerdos, amigos, historias, anécdotas y afectos sos el protagonista”, apuntó la edil radical y con el mismo sentido le dijo: “dejás un legado enorme, una huella imborrable, porque a lo largo de la vida, sin importar adonde llegaste, seguís siendo el mismo con los valores y principios que nunca claudicaste. El hombre amable, empático, solidario y como dice un amigo tuyo ‘con fino humor nunca exento de ironía de alta calidad. El que sigue teniendo los mismos amigos, colegas, compañeros que la vida te brindó y con cada palabra, cada momento, cada una de las historias que has escrito te has enriquecido y a través de ellas nos enseñaste que a pesar de las adversidades, podemos seguir soñando, sonreír y ser feliz”.



HERENCIA

Luego de agradecer al Cuerpo el reconocimiento, que hizo extensivo a su familia “que de principio a fin me ha acompañado y aguantado” y a todos “aquellos que me han desafiado, de alguna manera, y me han hecho ver que hay dos palabras parecidas, una es envidia y la otra es competencia, pero esta última construye y la primera destruye; y me lo hicieron comprender también que de las equivocaciones surge la verdad, siempre y cuando no le echemos la culpa a los demás y busquemos en eso la corrección”.

“Ahora -continuó-, cuando ya estoy tomando el curvón sur y veo que el director de la prueba tiene la bandera a cuadros pienso que mis herederos no tendrán que pelearse por la herencia, porque tienen muy poco para repartir, pero lo principal está aquí (dijo señalando a la carpeta que tenía en sus manos la concejal Sagardoy con la Resolución que lo distinguió conteniendo el texto de su prolífica vida)” con la congoja que ya lo invadía fuertemente.

Enseguida hizo una pausa, respiró profundo y señaló, ya con algunas lágrimas a punto de brotar, “a esta altura, en un oído entra Julio Sosa diciendo: ‘Sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones, dedicate a balconearla que pa' vos ya se acabó’, pero en el otro está Baglietto que dice: ‘Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos todavía tengo en mente cambiar algo…’ y no la pudo terminar quebrado por la emoción”.

Lo que siguió fue un cerrado y prolongado aplauso y los sentidos abrazos de todos los que lo acompañaron en la ceremonia.