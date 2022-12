"Abrazo solidario" de profesionales de la salud

Durante el mediodía del miércoles 9 de noviembre, un importante número de trabajadores de la salud del Hospital "Jaime Ferré", y también del Nuevo Hospital Regional, llevaron a cabo una manifestación mediante un ruidoso "abrazo solidario" en reclamo de salarios dignos y mejores condiciones laborales, entre otras cuestiones. Este reclamo, orientado a la atención infanto-juvenil, se hizo de manera simultánea en las localidades más importantes de la provincia, entre ellas Santa Fe y Rosario y los mismos incluye a trabajadores contratados afiliados a los gremios de AMRA y SIPRUS.

Cabe señalar que esta problemática en el sector de pediatría se dio a nivel nacional, con una gran escasez de recursos, sin residentes, ni quienes adhieran a ingresar a un sistema de formación, lo que hace que este problema se vaya replicando en los distintos contextos de la atención pública y privada.

En este sentido, Néstor Rossi, referente de AMRA explicó ante los medios que “las guardias son cubiertas por pediatras, en la parte pediátrica o generalistas y médicos en distintos otros sectores” y agregó que “no es apetecible cubrir las guardias por los médicos no están nombrados, no están en planta permanente”. Según cuenta Rossi, en el año 2000 se había llegado a un acuerdo para que se solucione el tema de los nombramientos en estas áreas, sin embargo nunca se hizo efectivos y puntualizó que “todo profesional que tenga un contrato anterior a diciembre del 2018 y tenga una continuidad hasta ese momento pasaba a planta” pero nunca se hizo efectivo.

En este marco, reconoció que días atrás habían tenido una reunión con la Ministra de Salud, Sonia Martorano, quien prometió tomar cartas en el asunto. Es por ello que estos abrazos simbólicos que se realizaron en el territorio santafesino fueron con la intención de que se visibilice el problema. Rossi explica que esta situación también lleva a que muchos profesionales opten por migrar al sector privado, ya que al ser contratados se realizan otros gastos de aportes que impactan de manera significativa en el salario de los médicos y tampoco se les otorga licencias.

Los gremios coincidieron en que en esa primera instancia decidieron llevar a cabo esta medida, pero si la situación no mejoraba, iban a continuar con los reclamos. Es que durante la epidemia que azotó a la Argentina realizaron una tarea fundamental para sostener el funcionamiento de un sistema de salud en crisis, y ahora, lejos de haber mejorado sus condiciones laborales, las cosas empeoraron, según los profesionales describen.