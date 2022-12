En su primer año, la terapia pediátrica del Hospital atendió a más de 100 niños

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del SAMCo Hospital “Dr. Jaime Ferré”, que cuenta con 5 camas equipadas con alta tecnología asistidas por personal médico y de enfermería especializado, cumplió un año de funcionamiento en el que asistió a más de 100 niñas y niños de entre 1 y 15 años, la mayoría en etapa invernal con patologías respiratorias. De esa cantidad, al menos 35 pacientes debieron recibir ventilación mecánica y fueron extubados con éxito en su totalidad, según destacó el director del Hospital, Dr. Emilio Scarinci, durante un acto en el que participó el personal y al que llegaron como invitados especiales el intendente, Luis Castellano, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, el secretario de Salud, Jorge Prieto y el senador Alcides Calvo.

La terapia pediátrica, una demanda histórica que comenzó a cubrirse el 16 de octubre de 2021 con la apertura de ese servicio en el SAMCo Rafaela Hospital, significó un verdadero salto cualitativo para la institución que, ahora, puede tratar a pacientes con cuadros de complejidad media-alta, sin necesidad de derivación a otras instituciones de la ciudad de Santa Fe.

"Estoy muy emocionado. Celebramos un año de la Terapia. Hace más de un año estábamos en un momento muy complicado, saliendo de la peor crisis sanitaria de la historia de la humanidad. Y detrás de estas paredes, veníamos aguantando una pandemia con 50 camas de cuidados críticos. En un momento surge la idea de que con todo el potencial de crecimiento que teníamos, podíamos pensar en los chicos. Y así fue como a Diego Lanzotti -en ese momento director del Hospital- se le ocurrió que teníamos que hacer algo. Había algo que nos estaba faltando, que era la atención pediátrica en la etapa crítica", sostuvo Scarinci.

El director del Hospital expresó que para poner en marcha el servicio "hacía falta una capitana y ahí apareció Sonia Peirano, que también dijo 'vamos a darle para adelante', se lo puso al hombro y hasta el día de hoy, lucha como una leona por su terapia intensiva. Es la terapia intensiva de Sonia y su equipo". "Esas cinco camas que están ahí, que reciben a estos chiquitos vienen a ocupar un vacío histórico que tenía Rafaela y toda la región. Una deuda histórica. En la región nunca hubo una unidad de cuidados críticos para los chicos", resaltó durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Patio de las Palmeras del Hospital.

Castellano subrayó que "el corazón y el alma de un hospital es su capital humano, es su gente, sus médicos, sus enfermeras, sus camilleros, sus kinesiólogos, esto es lo que acá sucede y es lo que nos permitió sacar adelante la pandemia más importante que hayamos vivido en los últimos 100 años".

El Intendente también tuvo un especial reconocimiento a la determinación de la Ministra de Salud: "Sonia Martorano fue parte de ese motor para poder llevarlo adelante. Y hoy tenemos esta terapia. Sonia conduce un equipo maravilloso de gente que hicieron posible esto. No hay peor sensación que un niño que necesita ser internado y que para ello debe hacer un viaje de 100 kilómetros. Ese sufrimiento que no son 100 kilómetros, parecen 1000 kilómetros".

Castellano remarcó que "el 87% de la cantidad de chicos que vino al hospital quedó aquí y solo el 13% fue derivado, esas son las razones por las cuales me parece muy importante y muy simbólico poder hacer este festejo de cumpleaños. Todo el equipo se lo merece y por eso estamos aquí para acompañarlos".

Por su parte, Martorano afirmó: "Las utopías no existen. Existe la voluntad y el coraje de generar cosas diferentes. Y es lo que se hizo. En la peor crisis sanitaria, se dio un paso adelante enorme porque hoy Rafaela tiene una Terapia Intensiva Pediátrica de alto nivel. Hoy son cinco camas y las vamos a afianzar para pensar en seguir creciendo".

La funcionaria provincial señaló que la política sanitaria tiene que ser desde la periferia hacia el centro."Hemos conformado una unidad donde está claro lo que queremos, mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Si tenemos claro lo que queremos, seguramente lo vamos a poder hacer y seguir creciendo", concluyó Martorano.

De acuerdo a un documento que difundió el SAMCo "Dr. Jaime Ferré", las familias valoran la calidad de la atención del personal médico y de enfermería de esta UCIP. Además, subrayan la tranquilidad que genera contar en Rafaela con este servicio crítico para la vida que, además, evita las dificultades propias del traslado y alojamiento fuera de la ciudad y contribuye a descomprimir el sistema de salud provincial.

Asimismo, se indicó que la integración del cuerpo médico no estuvo exenta de complejidad ya que la oferta de profesionales terapistas pediátricos no abunda en la Argentina. Sin embargo, el Hospital logró gestionar la conformación de un equipo que cubre en su totalidad la asistencia requerida, con 8 profesionales médicos y 20 de enfermería. Actualmente, las enfermeras y enfermeros se encuentran capacitándose en la especialidad nada menos que en la Universidad Favaloro. Además, cuenta con el trabajo de 3 kinesiólogos y 2 trabajadores de servicios generales.

Así, el servicio de UCIP asistió desde su apertura a más de 100 niñas y niños mientras que fueron 35 las y los pacientes que recibieron ventilación mecánica (respirador) con vías venosas centrales colocadas por médicos terapistas que, en los casos complejos, fueron asistidos por cirujanos pediátricos. En todos los casos la extubación se realizó con éxito. En este sentido, el servicio cuenta con cardiología pediátrica, con neuropediatría, neumonología para interconsultas y cirugía pediátrica.

La UCIP complementa su trabajo con la Guardia e Internación intermedia Pediátrica instaladas en el nuevo edificio del Hospital desde julio más la Neonatología -que incluye una Residencia para madres. El trabajo coordinado entre los servicios implica un fortalecimiento integral de la atención de bebés, niños y niñas de la ciudad y la región desde su nacimiento.