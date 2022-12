Confirmaron que el desempleo bajó del 8,2% al 6,5% durante 2022

Por el crecimiento de la actividad económica, la desocupación en Rafaela bajó al 6,5 por ciento en este 2022, la más baja de la última década, mientras que la subocupación demandante también cayó fuerte al 6,5%, de acuerdo a las cifras del Relevamiento Socioeconómico del ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) que funciona en la órbita del Municipio.

Como la Población Económicamente Activa (PEA) este año ascendió a 49,7%, y la cantidad total de habitantes de Rafaela se estima en 108 mil, se concluye que alrededor de 7.200 personas tienen problemas laborales en la ciudad entre desocupados y subocupados.

De todos modos, el desempleo del 6,5% está por debajo de las cifras arrojadas a nivel nacional (7,0%) y en la Provincia, donde el Gran Santa Fe registró una tasa de 7,1% y el Gran Rosario de 7,9%.

El Relevamiento Socioeconómico, que cuenta con el aval del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) fue presentado ante el Consejo Consultivo Social y ante la prensa por el intendente, Luis Castellano, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, en ambos casos en el Salón Verde del Municipio.

La muestra comprendió 667 hogares urbanos de todos los barrios y en el trabajo de campo efectuado entre mayo y junio se desempeñaron 40 encuestadores - estudiantes de la UNRAF, la UTN Rafaela, el ITEC, la UCSE DAR y el Instituto del Profesorado.

"En un contexto en el que más personas se volcaron al mercado laboral, que tanto la desocupación como la subocupación hayan registrado un fuerte descenso es positivo. Hay trabajo, pero el problema está en los ingresos que no son suficientes. La macroeconomía no termina de acomodarse, el mundo ofrece oportunidades para exportar alimentos y energía. Pero también hay una crisis de orden político. Sino nos pudiéramos poner de acuerdo en 4 ó 5 cosas básicas todo sería mejor", reflexionó el intendente Castellano.

Peiretti expresó: "La baja del desempleo es una buena noticia, se acerca al piso histórico del 2008 cuando fue del 5,4%", expresó. No obstante, el funcionario indicó que "se mantiene el desafío de trabajar por la inserción laboral de los menores de 30 años, en su mayoría mujeres, que son quienes más sufren la desocupación".