Se desplazó a los jefes de la UR V

El domingo 10 de julio, a altas horas de la noche, se viralizaron en la red social Facebook varias imágenes en donde se podía observar la celebración del cumpleaños de una mujer, con la presencia de numerosos ciudadanos vestidos de civil y consumo de bebidas alcohólicas, puertas adentro de la Alcaidía que funciona en la Jefatura de la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela.

La mujer "cumpleañera" era la pareja del policía Gastón Eletti, detenido en la Alcaidía por estar acusado de numerosos delitos ocurridos meses atrás cuando se desempeñaba como jefe de Inspección en el Distrito 5 que abarca Frontera, Josefina y su famoso y violento barrio Acapulco. El festejo se daba en un sector "vip" de la Alcaidía, una habitación especialmente preparada para que el ex policía transite la detención en las mejores condiciones posibles, privilegiadas y aislado de los demás reos. Además, la visita contaba con otra grave irregularidad: el encuentro se daba en un día no permitido para estos fines.

Al viralizarse las imágenes a través de las redes sociales, las consecuencias no tardaron en llegar y fueron inmediatas.

Investigadores de la Agencia de Control Policial (ACP) Delegación Centro Norte de la policía provincial llevaron adelante diligencias ordenadas y supervisadas por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Fabiana Bertero, quien tomó la causa desde sus comienzos para que se lleve a cabo un allanamiento a la Alcaidía.

En respuesta a este suceso, Jorge Lagna, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, decidió intervenir la Unidad Regional V de Policía, y separar del cargo al jefe, director de policía Ricardo Marcos Arnodo Suárez, y a la segunda jefa, subdirectora de policía Marcela Genoveva Fernández.



NUEVO JEFE POLICIAL DE LA UR V

Luego de varias semanas transcurridas, el 28 de julio el subdirector de Policía José Angel Carruega asumió su función como cabeza de la Unidad Regional V de Policía. Para ello se realizó un acto oficial con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, la titular de la Policía santafesina, Emilce Chimenti, ante la presencia del intendente, Luis Castellano, entre otros.

"Soy una persona humilde, transparente. Quiero el mejor lugar para mis tres hijos, por eso voy a hacer humana y profesionalmente todo lo posible, para que los ciudadanos de Rafaela y de todo el departamento vivan seguros, vivan bien", afirmó Carruega.