60 años después, cerró la panadería Grimaldi

El miércoles 6 de julio, este medio anunció el cierre definitivo de la histórica panadería Grimaldi. Con más de 60 años de trabajo en la ciudad, tres días después cerraron sus puertas, luego de que la comunidad rafaelina corriera al comercio de Boulevard Lehmann al 600 para abastecerse.

En diálogo con Patricia, quien junto con su esposo, Roberto Grimaldi, llevaron adelante (por más de 30 años) el trabajo en la panadería, dijo: "Algunos clientes se quieren morir, nos dicen: “ ¿y ahora qué hacemos?...pan como este no hay, las galletas de acá, ¿dónde las voy a encontrar?”... La gente se sorprende pero yo creo que mi marido sobre todo cumplió su ciclo. Y nosotros tenemos dos hijas mujeres, y ninguna de las dos va a seguir porque mis yernos tienen sus trabajos".

Además, confirmó: "Por lo que dicen, los bizcochos materos, la torta alemana y el pan son los más elegidos. El pan les encanta. Tenemos varias generaciones que vienen a comprar y a veces viene alguna señora y dice: “ay yo cuando era chica venía a comprar acá, o me dicen “esta es mi panadería de la infancia”. Es muy gratificante".

En cuanto a sus proyectos, comentó: "Yo.. tengo dos nietitas muy chiquitas, una de 1 mes y otra de 11 meses. Ya me dijeron mis hijas que soy niñera oficial. Y por otro lado, mi yerno tiene un negocio, lo va a traer acá. Ellos tienen una lomitería. Y yo ya le dije a mi hija que me voy a venir acá a ver gente”.

Con un poco de pena por el cierre de una historia tan larga y agradable, pero llenos de entusiasmo por un nuevo comienzo, la familia se llevó amorosas muestras de afecto por parte de su clientela.