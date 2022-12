La industria de Rafaela sigue consolidando su expansión

El Observatorio Industrial de Rafaela, un termómetro para monitorear el estado del sector fabril de la ciudad, presenta periódicamente los resultados de su relevamiento cuatrimestral que pone el acento en el nivel de actividad, empleo, rentabilidad, principales dificultades y por supuesto anticipar expectativas.

El 24 de junio se publicaron las conclusiones de la 11° medición que estuvo a cargo del ICEDeL junto a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del Municipio y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Con la participación de 77 empresas de 21 sectores industriales que representan aproximadamente el 69% del empleo total y el 62% de la facturación sectorial -recordar que en la ciudad hay cerca de 600 empresas manufactureras-

La radiografía de junio dejó en evidencia que la industria utilizaba el 76% de su capacidad instalada, uno de los porcentajes más elevados de la serie.

Pero el crecimiento y expansión encontró, tal como dijo el secretario de Producción y Empleo del Municipio, Diego Peiretti, límites a la hora de cubrir puestos laborales. La escasez de personal calificado para cumplir tareas en la industria metalmecánica, uno de los pilares de la matriz productiva de la ciudad, generaba ya preocupación entre los empresarios. En una rápida reacción, Estado, gremios y empresarios acordaron acelerar la implementación de cursos de formación vinculados a lo tecnológico pero también a tornería, soldadura, y mantenimiento eléctrico.

La foto del sector detectó los problemas de siempre relacionados a la macroeconomía: alta presión impositiva, falta de líneas de financiamiento y la caída en las tasas de rentabilidad empresarial -afectada en gran medida por una inflación persistente y en alza-. Al reducirse el margen operativo empresarial, principal fuente de financiamiento de las inversiones, se dificulta la concreción de nuevos proyectos industriales y ello puede atentar en el desenvolvimiento del sector durante los próximos meses, advirtió el informe.

Por último, sobre las expectativas para los próximos doce meses respecto a la situación macro, las empresas no se mostraron favorables. No obstante, el empresariado local no prevé cambios significativos en la situación general ni en los niveles de empleo.