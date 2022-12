¿Cuántos somos los rafaelinos? ¿Y los santafesinos? ¿Y los argentinos?

"Puede fallar" es la frase que un ilusionista famoso en los años 80 y 90, Tu Sam, popularizó después de no poder superar una exigente prueba junto a su hijo ante las cámaras de televisión. A esta altura, la sensación es que el Censo Nacional de la Argentina, que se llevó a cabo en el feriado del 18 de mayo, falló en gran medida. Es que la difusión de los resultados está atrasada en función del calendario inicial definido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), encargado del operativo que involucró más de 600 mil censistas en todo el país.

La población argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de casi el 18 por ciento en relación al 2010, de acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022 que difundió el INDEC el 19 de mayo pasado. El 47,05% del total de la población actual son varones y el 52,83 mujeres, mientras el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos, se consignó.

Tras la difusión de estas cifras, el titular del organismo, Marco Lavagna, señaló que la "porción de la población que queda sin censar es muy chica", a la vez que informó que 18.000 personas se encargarán de cumplimentar el trámite para las viviendas que no fueron visitadas durante la etapa presencial.

Los datos preliminares de población por sexo, provincias y departamentos serán presentados a los 90 días, se anunció desde el INDEC. El plazo se cumplió en agosto. Y no hubo ni un dato más de los que se anunciaron el día después del operativo nacional. En ocho meses estarán los resultados definitivos -se cumple en enero- y en un año y medio se tendrá la totalidad del censo procesado, se aclaró.

Pasando en limpio, en la Argentina viven más de 47 millones de personas. En la provincia de Santa Fe no se sabe ni se contesta sobre la cantidad de habitantes. Tampoco en el departamento Castellanos ni en Rafaela, donde todo se maneja con proyecciones según el Censo 2010, las cuales arrojan una población estimada de 110 mil habitantes.

Después de un tiempo de oscurantismo, entre 2007 y 2015 cuando se manipularon datos de inflación y de otras mediciones, el INDEC había recuperado credibilidad en sus mediciones a partir del 2016. Pero con el Censo 2022 dio u paso en falso y falló como Tu Sam.

¿Alguna vez sabremos cuántos somos exactamente en la Argentina? Es que ya se habla de casi 50 millones. En Santa Fe, ¿seremos cerca de 5 millones de habitantes? ¿Y Rafaela habrá llegado a los 120 mil? Quien sabe...

Al menos, para destacar, es que en Rafaela y en el departamento Castellanos, el Censo 2022 se desarrolló con absoluta normalidad, y también fue todo un éxito, al igual que en el resto del territorio santafesino. Desde horas tempranas de aquel miércoles 18 de mayo, y como si estuviéramos en plena cuarentena por la pandemia, las calles rafaelinas estaban prácticamente vacías. Solamente se podía observar, alrededor de la hora 8, a los censistas de que a poco empezaron a recorrer los hogares rafaelinos. El dato positivo, y que agilizó notoriamente la labor de los encuestadores, fue un alto porcentaje de ciudadanos que realizaron, previamente, el censo de manera digital.

Sobre 10 casas censadas, entre 7 y 8 ya tenían pegadas en sus domicilios el código correspondiente y la cantidad y el género de habitantes de cada hogar, para luego pegar el correspondiente sticker azul en las respectivas viviendas para confirmar la visita del encuestador. Y si había que preguntar algún dato preciso al propietario, la gestión no demoraba más de 40 segundos, con lo cuál el proceso avanzaba más rápido de lo esperado. Sólo en algunos casos, como ser las casas habitadas por personas mayores que no pudieron cargar sus datos de manera virtual, los censistas tuvieron que completar, a mano, el formulario de manera completa.

Según datos aportados por Claudio Brusa, a cargo del departamento Castellanos, la gente realizó en un 51% el Censo Digital, y eso colaboró y mucho con los censistas, con lo cual se mostró muy entusiasmado con la responsabilidad de los habitantes. Unos 3.000 censistas recorrieron el departamento y todos fueron bien recibidos y tratados por parte de la población.

De todos modos, después se conoció que en el departamento Castellanos se estiman que hay 88.500 viviendas, pero durante el Censo nacional 2022 se visitaron 72.300 de ellas. Es decir que el 18 por ciento, esto es 16.200 viviendas no tuvieron la visita de los censistas, según explicó Brusa, jefe del operativo en el Distrito Rafaela.