Perotti, obra pública, empleo e inseguridad

Más empleo, producción y obra pública sale de memoria como los ejes de la gestión de Omar Perotti como gobernador. Y la inseguridad es la gran cuenta pendiente, en especial considerando que fue su principal promesa de campaña para llegar a la Casa Gris en el lejano 2019. Esos fueron los principales temas del mensaje que el mandatario provincial pronunció el 1° de mayo en el marco de la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina.

Desde ese palco, resaltó a la educación como base central para el desarrollo presente y futuro de nuestra provincia; planteó como objetivo consolidar Santa Fe como motor productivo y de la innovación del país; llevar infraestructura para el desarrollo integral a cada rincón de la provincia; seguridad y justicia; y el cuidado de la salud y la inclusión social.

"Dichos pilares de gestión tienen, a su vez, tres núcleos transversales a toda la agenda de gobierno: el cuidado del ambiente y desarrollo sostenible; la perspectiva de género; y la descentralización", afirmó Perotti hace exactamente ocho meses.

Tras repasar lo que está bien, adjudicó responsabilidad en la inseguridad de la Provincia, y puntualmente en Rosario donde la violencia narcocriminal tiñe las calles de rojo, a la falta de colaboración del Gobierno nacional. "Es claro que ni Santa Fe ni ninguna otra provincia puede abordar por sí sola el reto de combatir la inseguridad", sostuvo a la vez que exigió "una estrategia federal, integral, coordinada, sostenible y transparente de lucha contra el crimen organizado".

"La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias argentinas", agregó Perotti en busca de compartir responsabilidades por el estado deplorable de la seguridad en la Provincia. Y reclamó "la inmediata presencia federal en toda su dimensión: más efectivos federales en los territorios más calientes, mayor control de las rutas de las mercancías y fondos ilícitos y, sobre todo, una estructura de justicia federal y penitenciaria, más sólida y acorde al tamaño del problema".



RESPUESTA

Al día siguiente del discurso de Perotti, el presidente Alberto Fernández lo convocó a la Casa Rosada para comunicarle el envío de 300 gendarmes a Rosario. "Hay una necesidad de darle una respuesta concreta a todos los santafesinos y a Rosario en particular", expresó el mandatario provincial tras la reunión. En diciembre de 2021, la Nación había desplegado a 575 gendarmes en la provincia, aunque ese refuerzo no sirvió para bajar los índices criminales.

El resto es historia conocida: con más de 280 muertes violentas en el departamento Rosario en este 2022 se batió el récord de 2013 cuando habían sido 264 los asesinatos.