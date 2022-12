Una llamativa brigada para espantar pájaros

Negruchos, palomas, cotorras y otras aves se han apropiado de los árboles de las calles, bulevares y la plaza central de Rafaela con un sentido de pertenencia total. El problema, que no es exclusivo de esta ciudad, impacta en la salud pública porque los pájaros dejan sus excrementos en las veredas, con una contaminación visual y del aire nada agradable.

Las quejas de los ciudadanos, en especial de frentistas de comercios, llegaron varios libros municipales e incluso del servicio de mensajes del Opifón de nuestro Diario, tal útil para plantear cosas que no están bien. El Municipio intentó a través de diferentes métodos no contaminantes desalojar a las aves del arbolado céntrico, pero solo ha cosechado fracasos. No se busca matar a las aves sino lograr que vayan a dormir a otra parte. Se utilizaron punteros láser y también pirotecnia sonora, pero no funcionaron.

En abril se apostó por poner en marcha una brigada integrada por jóvenes para que recorran las calles del microcentro y molesten a los pájaros con luces de punteros láser, caños extensibles de aluminio de seis metros de longitud para mover las ramas y otros elementos que generan ruido con el objetivo de impedir que se duerman y de esa manera busquen otro lugar para descansar.

El Municipio definió como un sistema coordinado de actividades de disuasión de las aves que se implementaba antes de la puesta del sol. Por lo que se observa en los últimos días de este 2022, la táctica implementada en abril repitió resultados anteriores. Las bandadas de negruchos siguen siendo el terror de las veredas y de autos olvidados debajo de los árboles durante las noches.