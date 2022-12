El Concejo Municipal inició el período de sesiones ordinarias

En una buena pieza discursiva, lo mejor de los últimos tiempos, para una apertura de sesiones, por lo ordenada, concreta, simple y descriptiva a la vez, el intendente Luis Castellano abordó en su totalidad las prioridades y ejes de acción de cada una de las áreas de su gestión, inaugurando de este manera, el 1 de marzo, el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.

En el inicio de su discurso, el mandatario rafaelino hizo referencia al conflicto bélico en el este europeo y sostuvo que “el único camino posible para dirimir diferencias es el diálogo, y en paz. Nunca la guerra y la muerte. Nada justifica la decisión de atacar un país”.

Tras recordar los aciagos momentos vividos en pandemia y esfuerzo de toda la sociedad para superarla ratificó que “la salud es y será un tema prioritario de esta gestión” y adelantó que el nuevo Hospital “tendrá su primera habilitación en los próximos meses”, con cuarenta camas de pediatría -que comprenden guardia, sala general y unidad de terapia intensiva- con equipamiento y personal especializado, finalizarán con uno de los mayores déficits que tenemos en nuestra ciudad: la falta de lugares de internación para niñas y niños.

Enseguida abordó uno de los temas de mayor interés estratégico para la ciudad como es el Área Metropolitana, que ya “es una realidad y nuestra región marca una presencia más clara en el mapa provincial” a partir de obras concretas, financiadas por Nación y Provincia, que la potencian y a su vez benefician grandemente a Rafaela. En ese marco mencionó a la autopista de la Ruta 34 y la refuncionalización de la Ruta 70, próxima a finalizar en el tramo Rafaela y la Ruta 13, que modernizarán sus cuatro accesos y “la vincularán a la región de forma directa y segura, no solo en cuanto al tránsito vehicular, sino también porque se constituyen en caminos donde circula gente que se traslada por razones educativas, laborales, médicas, comerciales, deportivas, entre otras”.

En el mismo sentido, anunció que se “está trabajando en el proyecto de la próxima etapa de la Ruta 70 Oeste, el cual contempla la culminación del trazado de doble mano de circulación con cuatro carriles hasta la Variante, con colectoras y ciclovía hasta el CRAR”.

Así mismo, recordó que “a principios de enero se firmó un convenio por la pavimentación del Camino 6, el cual será estratégico para potenciar el área industrial” al conectarla con la Variante de ruta 34, acuerdo que “elevaremos a este Concejo un Proyecto de Ordenanza para ratificar el convenio de la pavimentación de dicho camino”.

Luego de enumerar las iniciativas concretadas en las áreas industriales de la ciudad, y los proyectos que están en marcha, informó que se está “trabajando en un acuerdo público-privado para la ampliación del área industrial y logística en 22 hectáreas”.

“Estamos convencidos y encaminados a transformar a Rafaela en la mejor ciudad para invertir”, dijo convencido el Intendente.



INSEGURIDAD

Luego encaró la problemática de la inseguridad, tal vez el tramo que se aguardaba con mayor expectativa en función de las balaceras que se vienen registrando en algunos sectores de la ciudad, y fue tajante al señalar que “ante este acuciante problema, es preciso que aquellos que somos dirigentes políticos o institucionales, asumamos con celeridad la parte que nos corresponde. Todos tenemos una responsabilidad de la cual ocuparnos, pero, además, la obligación de coordinar con quienes tienen otras responsabilidades. Me refiero a todos los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en sus tres niveles”.

Tras detallar las acciones y obras concretas que desde años se vienen haciendo en materia de seguridad reiteró que para el Municipio “su tema de esencial ocupación es el preventivo” y puso especial entusiasmo en la utilidad del programa de seguridad ciudadana “Ojos en Alerta” para prevenir el delito desde un celular.

“Actualmente, -contó- cerca de 12 mil personas disponen en sus celulares de esta herramienta de prevención. Nuestra intención es que la ciudadanía entera se sume a esta valiosa iniciativa, la cual no implica ningún riesgo para quienes alertan sobre un posible hecho delictivo”.

Además apuntó que se avanzará “con un programa de iluminación led a través del Plan Incluir, previsto para avenidas de ingreso a barrios y sectores oscuros”

A pesar del centenar de policías que se sumaron a la ciudad, quien ocupa el sillón de Giménez indicó: “Necesitamos seguir sumando más personal para hacerle frente a este problema que tanto nos afecta. Al respecto, este año comenzará a funcionar la Escuela de Policía en nuestra ciudad.”



NUEVAS ESCUELAS

En cuanto a las gestiones para dotar a la ciudad de más escuelas, el mandatario rafaelino especificó que gestiona con el Gobierno provincial la construcción de la escuela multinivel en barrio Mora.

Además, hizo varios anticipos: “está por adjudicarse el jardín pos pandemia en barrio Belgrano y el Centro de Desarrollo Infantil que se erigirá en barrio Nuestra Señora de Luján, también espera la adjudicación”.

Igualmente, recordó que “en barrio El Bosque, se dispuso de un espacio para la concreción de otro edificio escolar y se está trabajando en el proyecto ejecutivo” y que se busca un terreno para la escuela en el Suroeste de la ciudad”



FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Sobre el problema de la desocupación que golpea con fuerza a menores de 30 años y las mujeres como las más desfavorecidas, y la falta de estudios secundarios completos es uno de los índices que más condiciona la inserción laboral, Castellano destacó que “durante el año pasado y a través de los distintos programas de inserción laboral, 1.802 personas, en su gran mayoría jóvenes, fueron parte de las propuestas diseñadas para que obtengan mejores herramientas de empleabilidad. Este 2022, pretendemos capacitar a 2.500 más, de distintas edades. En este plano, el año pasado, 417 hombres y mujeres ya fueron incorporados, a través de distintos programas, al mercado laboral. En 2022, incrementaremos las posibilidades”.



AGUA, GAS Y CLOACAS

En materia de servicios, el titular del Ejecutivo local reveló que en poco tiempo más remitirá al Concejo “un Proyecto de Ordenanza para que las conexiones domiciliaras en Villa Aero Club y Los Álamos, puedan realizarse mediante el sistema de Contribución por Mejoras”.

Del mismo modo, sostuvo que “en la medida en que Litoral Gas nos vaya dando las factibilidades, y en planificación conjunta con la Federación de Entidades Vecinales y ENERFE, estaríamos en condiciones de ir avanzando con la obra de gas natural en los barrios que no cuentan con este servicio esencial”.

"Con respecto a las cloacas, la construcción del cuarto módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales, posibilitará completar la totalidad de la obra en la ciudad".



SEGURIDAD VIAL

¿Quién pierde?, es la nueva iniciativa de su administración para profundizar la campaña integral de seguridad vial y cuidado de la vida, y Castellano indicó que se “apunta a que toda la ciudad se apropie de ella. Contará con el apoyo de distintas empresas, clubes, medios de comunicación, sindicatos, comercios, entre otros, quienes serán socios estratégicos en el trabajo conjunto, a través de un rol fundamental como el de agentes de concientización ciudadana.

Dada la alta tasa de accidentología que se sostiene este último tiempo, hoy mismo volveremos a implementar, dentro del marco de esta campaña, el programa Conductor Designado.



VIVIENDA Y 150 CUADRAS MÁS

“Quiero contarles que entre este año y en 2023 proyectamos 446 soluciones habitacionales -esto implica lotes con servicios y viviendas-, en distintos sectores de la ciudad. Pero no nos conformamos con esa cantidad. Seguiremos gestionando con los gobiernos provincial y nacional para facilitar el acceso”

"El plan de 130 cuadras de pavimento está llegando a su fin. Por eso, en las próximas semanas estaremos convocando a la Federación de Entidades Vecinales con el objeto de acordar las calles a pavimentar en el marco de un nuevo plan para los próximos tres años, el cual ahora será de 150 cuadras".



PREDIO DE LA FLOR

"Hemos acordado con este Concejo, el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, cederles el Predio de la Flor -el cual hoy no tiene un uso significativo-, a fin de que puedan llevar adelante la construcción de un edificio para que funcionen aquellas dependencias que actualmente se encuentran distribuidas en distintos puntos de la ciudad, por las que abonan un alquiler".



VOCES A FAVOR Y CRÍTICAS

Como es costumbre luego de cada apertura de año legislativo, el discurso del intendente recogió impresiones favorables de los ediles oficialistas y quejas de la banca opositora, aunque en esta oportunidad, algunos opositores no tuvieron inconvenientes en calificarlo como mesurado y positivo. El concejal justicialista Juan Senn señaló que "fue un mensaje esperanzador y positivo para estos momentos que vivimos con ejes fundamentales a trabajar como la seguridad, la salud, ambiente, mucho de educación con el anuncio de dos escuelas, una en el norte y otra en el sur de la ciudad y la posibilidad de otra en el sector sudoeste.". Del lado opositor, el demócrata progresista Lisandro Mársico apuntó que "fue un gran repaso sobre la cantidad de obras públicas que están llegando a Rafaela, y esto hay que reconocerlo y decirlo, de los otros niveles del Estado y de lo que aportamos los rafaelinos con nuestras contribuciones para que la ciudad se desarrolle y pueda tener un crecimiento como lo está teniendo ahora". Pero no todos tuvieron el mismo enfoque, y para el radical Leonardo Viotti, "es costumbre que el intendente Castellano realiza una reseña de las cosas que considera positivas para su gestión. Pero hemos escuchado anuncios que ya lo hizo en otras oportunidades, repetidos, de obras y acciones que no llegan como por ejemplo las 22 hectáreas de terreno industrial en una asociación público-privada, que hace desde el 2019 que se viene prometiendo. Las escuelas para el sur de la ciudad donde tenemos un terreno donado y aceptado por el Concejo Municipal hace 3 años y todavía no están los fondos para construirla siendo muy necesaria".